Cross per Tutti e Brianzolo: date e campi gara della stagione di campestri 2026

Riprendono le corse campestri che raccolgono la partecipazione di numerosi appassionati e, come da consuetudine, gli organizzatori di due circuiti che si svolgono nei mesi invernali, hanno comunicato le date, e il programma dettagliato del “Campionato brianzolo”, giunto alla 39° edizione, e del “Cross per tutti” che nel 2026 festeggerà la 15esima edizione con 5 tappe, in località della Brianza e della provincia di Milano.

Cross per Tutti: l’1 febbraio a Paderno Dugnano i regionali di campestre

Per il Cross per tutti due sono in gennaio: Cesano Maderno domenica 11 gennaio e, a distanza di una settimana, a Canegrate. Domenica 8 febbraio a Lissone terza sessione di gare seguite, in marzo a Cinisello Balsamo domenica 1 marzo e Brugherio domenica 8 marzo. Nel circuito 2026 ci sarà una gara in meno rispetto al solito, ma domenica 1 febbraio lo staff del Cross per Tutti organizzerà la gara di Paderno Dugnano, valida come “Festa del Cross”, ovvero come Campionato Regionale di corsa campestre. Saranno in gara tutte le categorie dagli Assoluti ai Cadetti/e, ma i risultati non saranno validi per le classifiche del circuito. Le classifiche finali saranno quindi al meglio di quattro risultati su cinque prove. Le premiazioni finali si terranno venerdì 20 marzo 2026.

Brianzolo: Trofeo Molteni il 7 marzo a Carate Brianza

La 39° edizione del “Brianzolo”, articolata su sei prove e la prima, prevista ad Oggiono sabato 17 gennaio 2026, è organizzata dall’Avis Oggiono (info 340 7189650, Campo gara del Centro Sportivo, in Via Bachelet); la seconda il 24 gennaio a Seregno per l’organizzazione dal Gs Avis (referente Matteo Alberti 338 4845088) sul Campo gara Parco 2 Giugno alla Porada. Nel mese di febbraio sono e tre le prove: sabato 7 in Agrate Brianza (organizza Asd Gamber de Cuncuress 342 1382915 Paolo Solfrizzo; Parco Aldo Moro, via Cantin); sabato 14 la quarta prova verrà ospitata nel Parco di Monza, località Cascina San Fedele, entrata Porta Monza ed è organizzata dal Gp Villasantese (Elio Riboldi 347 4282422); sabato 28 la quinta prova a Briosco, nel campo sportivo di via F. Magellano, è coordinata dagli Amici dello Sport di Briosco (340 5788641 Roberto Pennati). Atto finale il 7 marzo a Carate Brianza nel Parco di viale Garibaldi Residenza “Il Parco” (Marciacaratesi, 348 7398148 Carlo Bonini). In questa garà sarà assegnato il “Trofeo Giorgio Molteni” messo a disposizione dalla Fidal Lombardia presieduta dal monzese Luca Barzaghi. Le premiazioni finali sono previste venerdì 20 marzo nell’Auditorium all’interno della Residenza “Il Parco” di Carate Brianza.