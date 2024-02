Cross per Tutti: 1900 al via a Paderno Dugnano, assegnati i titoli regionali Master

Paderno Dugnano con la quarta prova del Cross per Tutti ha ospitato anche il Campionato Regionale Master che ha richiamato al via delle gare quasi 1900 partecipanti.

Cross per Tutti: Elite uomini

Gara elite uomini (6 km). Edoardo Melloni, milanese in maglia Athletic Club 96 Alperia di Bolzano, ingegnere giramondo vince con ampio margine sul lecchese Ionut Puiu (Atl.Lecco-Colombo), che è anche primo degli under 23, davanti al milanese Zohair Zohir (Virtus Lucca).

Cross per Tutti: Elite Donne

Gara donne (6 km). Pur in ripresa da un infortunio, il livello di Nicole Reina (CUS Pro Patria Milano) è troppo alto per tutte le altre. La campionessa azzurra chiude la prova con 20 secondi di vantaggio sulla compagna di club Silvia Oggioni. Il poker cussino è completato da Luisa Gaia Dal Molin, prima delle under 23.

Cross per Tutti: Under 20

Gara under 20 (4 km). Vince lo junior Giovanni Picchio (Varese Atletica) davanti all’allievo Michele Alamia (CUS Pro Patria Milano), terzo è Marco Barbetta (Cento Torri Pavia), quarto Davide Delaini (Euroatletica 2002) poi Giona Siena (Malpensa Atletica), Mattia Uboldi (CUS Pro Patria), Edoardo Grassi (Team-A Lombardia – Brugherio).

Cross per Tutti: Master

Gara Master over 50 (6 km). Nella gara con in palio i titoli di campione Regionale Master assolo di Roberto Pedroncelli (Atletica Paratico – M55), che conquista l’ennesimo successo di una carriera invidiabile. Secondo posto per Corrado Armuzzi (Canturina Pol. San Marco – M50), terzo Giuseppe Antonini (Atl. Paratico), poi Marco Ferrario (Ondaverde), quindi cinque podisti dell’Atletica Paratico (Marco Premoli, Stefano Lissoni, Cristian Badini, Alessandro Marini, Enrico Eula) e Francesco Noviello (Azzurra Garbagnate). Da evidenziare la conquistata del Titolo Cat. F35 di Urszula Portincasa (Atl. Vedano) e nella Cat.M75 di Michele Colace (PBM Bovisio).

Cross per tutti Paderno Dugnano gara giovanile – foto_Roberto Mandelli/Fidal

Cross per Tutti: Cadetti

Gare giovanili. Nei cadetti (2 km), vittoria di Giordano Contigiani (GS Bernatese) su Enea Rapisardi (Sesto 76 Lisanza), terzo Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno). Tra le Cadette tutto facile per Aurora Demarco (Virtus Groane), prima al traguardo davanti a Chiara Terrani (Atl. Desio) e Sara Aguti (Azzurra Garbagnate).

Cross per Tutti: Ragazzi

Gare Ragazzi/e (1 km) – Edoardo Tricarico (Atl. Meneghina) si conferma tra i nati 2011 davanti ad Andrea Frattaruolo (La Fenice- Nova Mil.) e Pietro Porro (Triangolo Lariano); successo per l’atleta di casa Silvia Gottardi (Euroatletica 2002) davanti a Sara Mottadelli (Besanese) e Adele Bella (Athl. Club Villasanta). Tra i nati 2012 vince Adriano De Rubertis (Aspes) davanti a Matteo Mastropasqua (5 Cerchi Seregno) e Tommaso Goretti (Forti e Liberi Monza); ancora una prova superba per Stella Olivotti (GSA Brugherio) che vince davanti alle gemelle Virginia e Ginevra Margarucci (CUS Pro Patria Milano).

Cross per Tutti: prossima tappa a Cinisello Balsamo

Prossima gara, domenica 18 febbraio a Cinisello Balsamo; poi il 3 marzo a Brugherio. Le premiazioni finali si svolgeranno venerdì 15 marzo 2024 alle 21 presso Excelsior Cinema & Teatro via San Carlo, a Cesano Maderno.