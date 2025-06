Grande prestazione di Luca Alfieri: l’atleta di Limbiate si è imposto a Saronno nella 18° “Running Day competitiva” che ha richiamato al via 250 atleti agonisti. Portacolori dell’Atletica Casone Noceto, ha tagliato il traguardo in solitaria con il crono sui 10 Km di 29’55” e alle sue spalle sono giunti al traguardo Mustafà Belghiti (Sicilia Running Team) secondo in 30’38” e Simone Paredi dell’Atletica Pidaggia, terzo in 32’51”. Luca Alfieri è nato il 30 ottobre 2000 ed è Campione italiano assoluto in carica di corsa campestre. Diplomato al liceo classico di Saronno, è laureato in fisioterapia alla Statale di Milano.

Corsa: Running Day di Saronno, la gara femminile e il podio allungato

Tra le donne, la più veloce è stata la giovane Emily Vucemillo dello Sportclub Merano, che ha completato il percorso di dieci chilometri in 36’56”. Sul podio anche Mara Galvani (A.Garbagnate), seconda in 37’45”, e Marta Piterà degli Amici dello Sport Podistica, terza in 39’20”.

Molto combattuto anche il confronto per salire sul cosiddetto podio allungato: quarto posto per Marco Broggi (Daunia Running), seguito da Roberto Patuzzo (A.Garbagnate) e da Fabio Antonio Giudici (Atl.Rovellasca).

Corsa: Running Day di Saronno, i medagliati della Brianza

Da Saronno nove runners brianzoli sono rientrati in sede con medaglie al collo. Cinque sono tesserati ai Marciacaratesi: Raffaella Colzani (SF 60) e Antonio La Selva (SM70) con quella d’oro; quindi Massimiliano Esposito (SM 50), Federica Camagni (SF 35) e Valeria Conti (SF 50) con il bronzo. Due invece gareggiano per la Daini di Carate e sono Christian Aprile (SM 45) con l’oro e Matteo Villarosa (SM40) con l’argento. L’elenco è completato da Maria Cristina Radaelli (oro, SF45) e da Giancarlo Pavan (argento, SM45) entrambi dei Runners Desio.