Coppa Italia di Eccellenza: a Seregno vince la Rovato Vertovese

Netta affermazione per 4-0 della Rovato Vertovese nella finale di Coppa Italia Eccellenza regionale che allo stadio Ferruccio di Seregno ha sconfitto una Solbiatese apparsa in difficoltà nel fronteggiare una formazione aggressiva e fortemente motivata. Già nel corso del primo tempo, dopo un paio di occasioni neutralizzate dalla retroguardia della Solbiatese, la Rovato Vertovese al 20’ sblocca il risultato con una giocata in velocità di Bertuzzi imprendibile per i compassati difensori varesini e raddoppia a distanza di cinque con Belotti su assist di Messedaglia.

Nel secondo tempo mister Tricarico prova a rimescolare le carte con gli inserimenti di Torraca e Manfrè, ma l’inerzia della partita non cambia. I bresciani non mollano la presa e al 20’ triplicano il vantaggio con il gol di Corinovis che risolve una mischia originata da un calcio d’angolo. La Solbiatese accusa il colpo e poco dopo perde anche Ripetuti (espulso) e la Rovato Vertovese fa valere la superiorità numerica con il quarto gol firmato da Vitali su assist di Palamini per festeggiare la conquista dell’ambito trofeo.

Coppa Italia di Eccellenza: il tabellino di Rovato Vertovese-Solbiatese

ROVATO VERTOVESE – SOLBIATESE 4-0 (2-0)

Marcatori: Bertuzzi 20’, Belotti 25’ pt; Corinovis 20’, Vitali 41’ st

Rovato Vertovese: Gherardi, Zenoni, Rodelli (13′ st Gaverini), Zanga (16′ st Palamini), Belotti, Corinovis, Bertuzzi (34′ st Vitali), Pozzoni (7′ st Rota L.), Messedaglia, Lini, Ballabio (23′ st Rota G.). A disposizione: Rota N., Adenyo, Chiappa, Cartella. Allenatore: Massimiliano Porro

Solbiatese: Cavalleri, Lonardi L. (22′ st Lonardi D.), Gabrielli, Lorusso, Minuzzi, Cocuz, Galli (1′ st Manfrè), Riceputi, Martinez (1′ st Torraca), Scapinello (31′ st Monti), Silla (22′ st Mondoni). A disposizione: Seitaj, Mongelli, Giamberini, Finoli. Allenatore: Tricarico



Arbitro: Lorenzo Beretta di Bergamo (assistenti: Sanneris di Mantova e Caccia di Bergamo – Quarto ufficiale Rossella Daidone di Seregno)

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti: Gabrielli (S), Zanga (RV), Torraca (S), Minuzzi (S). Espulso: Riceputi (S) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 0’+ 3′.