Ciclocross: Gualtieri e Salus Seregno in vetta al Giro delle Regioni

Il lavoro dei tecnici e l’applicazione di giovani affiliati alla Salus Seregno e al Gs Cicli Fiorin di Baruccana nell’affrontare le impegnative gare di ciclocross, sta portando importanti risultati ad entrambe le società come è avvenuto in gare disputate di recente in Piemonte.

Ciclocross: i risultati della quinta tappa del Giro delle Regioni

A Cantoira (Torino) nella quinta tappa del Giro delle Regioni (le precedenti a Corridonia, Tarvisio, Osoppo, San Colombano Certenoli di Genova) Matteo Jacopo Gualtieri della Salus Seregno, atleta 14enne di Monza che abbina con profitto l’attività su strada a quella del ciclocross, si è imposto per distacco nella prova disputata nelle Valli di Lanzo riservata agli allievi di primo anno in cui ha preceduto il friulano Alessio Borile (Asd DP66) e Mattia Ostinelli (GS Alzate Brianza System Cars). Nella categoria allievi secondo anno, Andrea Colombo e Manuele Roccia (Gs Cicli Fiorin) si sono classificati al settimo e all’ottavo posto (gara vinta da Tommaso Cingolani – Team Cingolani Specialized).

Ciclocross: Turin International per categorie giovanili

Sui percorsi fangosi di San Francesco al Campo, in provincia di Torino, dove si è tenuto il Turin International per le categorie giovanili, Michel Careri della Salus ha conquistato la vittoria negli allievi primo anno anticipando il friulano Alessio Borile (Asd DP66) e il toscano Riccardo Frosini. Nella gara conclusasi al velodromo di Francone, la Salus Seregno ha ottenuto altri risultati negli allievi 2° anno con Giovanni Bosio (secondo), Lorenzo Ghelfi (nono); nella categoria esordienti femminile con Amalie Cerise (terza) e in quella maschile con Nicolò Maglietti (settimo) e Davide Ghezzi (nono); nelle allieve con Sara Peruta (quarta) e Matilde Anselmi (sesta). Tra i risultati del Gs Fiorin eccellono i quinti posti di Lorenzo Milani (allievi 2° anno), Camilla Isorni (esordienti).

Ciclocross: Salus Seregno sale a 14 vittorie

Senza dubbio l’impegno della Salus Seregno nel ciclocross sta dando ottimi frutti alla società presieduta da Marco Moretto nel guidare un bel gruppo di ragazzi che finora è riuscito a inserire in bacheca 14 vittorie: oltre a Matteo Jacopo Gualtieri e Michel Careri hanno fatto centro Nicolò Maglietti, Alessio Bozza, Giovanni Bosio, Sara Peruta e Matilde Anselmi.