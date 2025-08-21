Per iniziativa dell’Asd Respace Biketeam, supportata dall’Asd Giacinto Santambrogio, uno degli appuntamenti ciclistici amatoriali più attesi in Brianza batte alle porte. Domenica 14 settembre la Seregno-Ghisallo taglierà infatti il traguardo dell’undicesima edizione.

Ciclismo: la prova farà memoria di due atleti brianzoli

La prova, a carattere non agonistico, ricorderà Giacinto Santambrogio, il miglior ciclista seregnese di sempre, capace di disputare dieci edizioni del Giro d’Italia, cinque del Tour de France ed altrettante del campionato del mondo con la maglia della nazionale, e Stefano Gottardo, amatore medese.

Ciclismo: sarà presente anche Norma Gimondi

La manifestazione è riservata ad atleti tesserati per la Federciclismo o per enti di promozione sportiva convenzionati e si svolgerà su un percorso che, dopo il via da Seregno, toccherà Giussano, Arosio, Fabbrica Durini, Albavilla, Erba, Castelmarte, Canzo, Asso e Barni, prima dell’arrivo a Magreglio. Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle 7.30 in piazza Risorgimento a Seregno, prima della foto di gruppo tradizionale davanti alla basilica San Giuseppe: sarà presente anche Norma Gimondi, figlia di Felice Gimondi, che ebbe tra i suoi gregari più fidati proprio Giacinto Santambrogio. Info: biketeamseregno@gmail.com o angelosanta@libero.it.