Ciclismo: Matteo Fiorin premiato ai Bici Awards

Il ciclismo italiano in mostra sul palcoscenico dell’ottava edizione dei BICITV Awards ospitata dal Modernissimo di Nembro e trasmessa in diretta streaming sulle piattaforme di BICITV. Tra i giovani talenti del ciclismo che si sono distinti nel corso della stagione, sono sfilati per condividere le emozioni gli juniores Matteo Fiorin (atleta di Baruccana-Seveso), con Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Luca Giaimi, Andrea Raccagni Noviero, campioni europei e mondiali dell’Inseguimento a squadre di sicuro i protagonisti del miglior Campionato del Mondo juniores su pista che l’Italia abbia mai vissuto dal 1975 a oggi, almeno in campo maschile.

Ciclismo: Matteo Fiorin, chi è l’atleta classe 2005

Matteo Fiorin, classe 2005 è tesserato al Pool Cantù-GB Junior società di Ecclesio Terraneo e Antonio Meroni, diretta dall’ex professionista Gianluca Bortolami e Loris Ferrari, al primo anno in categoria, vanta altresì il titolo di campione europeo nell’eliminazione conquistato ad Anadia, in Portogallo, nel mese di luglio e su strada due vittorie oltre a quattro secondi posti. Il talento sevesino, figlio e nipote d’arte, in una stagione da favola, in Israele ha sfiorato la medaglia nella gara a Eliminazione dove si è classificato al quarto posto, mentre qualche settimana prima si era laureato campione italiano nella medesima prova, nella velocità a squadre e nello Scratch sulla pista di Noto in Sicilia.

Ciclismo: Matteo Fiorin, “vittorie che danno consapevolezza”

“Queste vittorie mi hanno dato la consapevolezza che posso puntare in alto – spiega – Il successo mondiale e nell’europeo, i tricolori non sono arrivati per caso. Tra gare all’estero e stage con la Nazionale ho trascorso molto tempo in pista dove ho lavorato sodo per costruire i miei successi”.