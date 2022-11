Ciclismo: Fiorin e Basilico protagoniste alla Tre Giorni di Copenaghen

Prestazione di alto livello in Danimarca per le giovani atlete Valentina Basilico di Cabiate e Sara Fiorin di Baruccana – Seveso. La coppia azzurra, atlete tesserate rispettivamente dalla BePink e dal team Gauss-Fiorin, si è classificata al terzo posto nella classifica finale della Tre Giorni di Copenaghen su pista che le ha viste opposte a specialiste di livello internazionale e dotate di maggiore esperienza. Basilico e Fiorin hanno corso da protagoniste tutte le prove in programma, salendo sul podio nella Madison, nella Corsa a Punti e nella gara a Eliminazione sfiorando il successo in un paio di occasioni.

Ciclismo: Fiorin e Basilico terze dietro alla coppia britannica e alle olandesi

La Tre Giorni al velodromo Ballerup Super Arena è stata conquistata dalla coppia britannica composta da Neah Evans e Josie Knight con punti 182 che hanno trionfato davanti alle olandesi Marit Raaijmakers e Amber Van der Hulst (104), mentre le due brianzole hanno chiuso con una prestigiosa terza posizione con un totale di 75 punti.

Seveso Ciclismo Fiorin Sara Basilico Valentina 2022

Ciclismo: Fiorin e Basilico, classe 2003 e belle speranze

Entrambe sono nate nel 2003. La sevesina Fiorin è tra le più promettenti atlete del ciclismo, accreditata di importanti risultati su pista dove ha vinto titoli italiani di categoria e su strada. Da juniores nel 2021 ha vinto sei gare su strade e una in questa stagione. Per Valentina Basilico che abita a Cabiate con mamma Sabrina, papà Filippo e fratello Mattia, il ciclismo è una vera passione. Che ha scelto dopo aver praticato il nuoto, il tiro con l’arco e la ginnastica artistica. La bicicletta ce l’ha nel cuore, Valentina, quest’anno nella sua prima stagione tra le Elite ha già vinto tre gare e spesso è salita sul podio da piazzata.