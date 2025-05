Alla lista dei piazzamenti conquistati in corse su strada da Maria Giulia Confalonieri, atleta professionista di Seregno, tesserata al team norvegese UnoX-Pro Cycling, se ne sono aggiunti altri due in gare disputate nel Lussemburgo. Nel Festival Elsy Jacobs, quest’anno suddiviso in due prove in linea, la prima di 112 chilometri è stata vinta da Marta Lach (SD Worz – Protimei), che si è imposta in una volata combattutissima davanti alla Confalonieri, con le due atlete che hanno dovuto attendere per parecchi minuti il fotofinish per accertarsi del risultato; terzo posto alla canadese Sarah Van Dam (Ceratizit). Nella seconda tappa di 121,6 chilometri, la vittoria è andata a Martina Fidanza (Team Visma Lease a Bike), che ha concluso il percorso alla testa del gruppetto di una quindicina di atlete. Con lei sul podio, sono salite la francese Valentine Fortin (Cofidis Women Team) e Barbara Guarischi (SD Worx Protime), mentre Confalonieri ha chiuso in quarta posizione. La gara, caratterizzata da un dislivello di 1149 metri, è stata interpretata alla media di 40,973 chilometri all’ora.

Ciclismo: Bracco e Cerame a segno a Bovolone

Nelle corse delle categorie giovanili a Bovolone (Verona), le ragazze della SC Cesano Maderno, dopo aver controllate tutte le fasi della competizione, hanno festeggiato l’ottava vittoria stagionale di Nicole Bracco (Esordienti secondo anno) e la sesta di Aurora Cerame (Esordienti primo anno). Nella gara delle Allieve, Martina De Vecchi ha chiuso in ottava posizione.

Ciclismo: Us Biassono in evidenza a Brugherio

Motta e Galimberti premiati da Mariani

A Brugherio nel Festival del ciclismo giovanile, in gare con in palio il titolo di campione provinciale Monza Brianza, negli Allievi dominio assoluto dell’US Biassono che ha occupato l’intero podio con Raffaele Armanasco, Samuele Matteini, Andrea Corno mentre il titolo è stato vinto da Giacomo Genghini (US Biassono); negli Esordienti primo anno ha vinto Giovanna Tasca (Prealpino) e negli Esordienti secondo anno Denny Cazzarò (Torrile) e i titoli nell’ordine da Thomas Motta (UC Pessano) e da Andrea Galimberti (Giovani Giussanesi). A premiarli è intervenuta Chiara Mariani, presidente Fci provinciale Monza e Brianza.