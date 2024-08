Ciclismo: Galimberti è quinto alla classica Firenze-Viareggio

Ennesimo piazzamento di Francesco Galimberti. Il corridore giussanese del Team Continental Biesse Carrera si è classificato al quinto posto nella 77^ Firenze-Viareggio classica di Ferragosto per dilettanti categoria Elite e Under 23 disputata da 147 concorrenti sull’impegnativo percorso di 180 chilometri e firmata da Sergio Meris, portacolori della MBH Bank Colpack Ballan, al quarto successo stagionale. In questa gara Andrea Piras di Cavenago (team Named Sport Mi Impianti di Lesmo) si è classificato ottavo. Dopo una conclusione tranquilla e regolare della corsa, un’improvvisa bufera di vento e una tempesta di sabbia alzata dalle folate ha invaso il lungomare di Viareggio: cartelli pubblicitari volati a terra, sportivi in fuga da dietro le transenne, e palco della premiazione spogliato di tutti gli addobbi. Per fortuna il tutto é durato pochi minuti e la cerimonia di premiazione poi spostata giustamente all’interno del Track del Corpo Vigili Giurati che sostava in zona arrivo, si è svolta regolarmente.

A Fiuminata (Macerata) in una gara per allievi disputata sul percorso di km 79,400 alla media di km 39,700 e vinta da Brandon Fedrizzi (Vc.Forti e Veloci), Achille Bellato (Us.Biassono) si è classificato quarto. Il corridore (classe 2008) in questa stagione ha vinto due gare (21 luglio a Costmasnaga; 16 giugno a Taino di Varese) e si è classificato per ben due volte al secondo posto e altrettante al terzo.

Ciclismo: Galimberti è quinto alla Firenze-Viareggio e brillano le ragazze a Vergonte

Nella corse su strada riservate alle ragazze continuano a brillare le stelline della Sc.Cesano Maderno di patron Giuseppe Fontana. A pieve di Vergonte, in Piemonte, nella gara per allieve, Vivienne Cassata ed Emma Colombo si sono classificate, nell’ordine al secondo e al settimo posto. Nella gara per ragazze esordienti 1^ anno grandi festeggiamenti per Nicole Bracco alla sua dodicesima vittoria stagionale nonché per i piazzamenti di Vittoria Vitiello (ottava) in questa categoria e quindi per Irene Pancheri (nona tra le Esordienti 2^ anno).