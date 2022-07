Ciclismo femminile, due seregnesi al Tour: sono le cugine Arzuffi e Confalonieri

Al via del Tour de France Femmes, nella giornata di domenica, a Parigi c’erano anche due atlete professioniste di Seregno. Sono Maria Giulia Confalonieri che gareggia per la Ceratizit-Wnt Cycling e Alice Maria Arzuffi in maglia Valcar-Travel & Service. Il Tour de France Femmes si svolgerà in otto tappe e coprirà 1029 km, con partenza dagli Champs-Élysées per concludersi il 31 luglio sulla Super Planche des Belles Filles.

Tour de France femminile per Confalonieri e Arzuffi

La corsa ha preso il via nell’ultimo giorno del Tour maschile e comprende tappe in linea (alcune anche su tratti sterrati) e due frazioni in montagna. Non ci sarà una cronometro, ma una che si sviluppa su 175 km il quinto giorno, 15 km in più rispetto alla distanza massima che le donne possono percorrere all’interno del World Tour senza deroghe speciali. Gli organizzatori hanno annunciato al via 24 squadre composte da atlete di primo livello comprese le “cugine volanti” di Seregno. Maria Giulia Confalonieri da diverso tempo era stata selezionata dallo staff tecnico della sua società per gareggiare in Francia, mentre la partecipazione di Alice Maria è derivata dalla scelta di lasciare il ciclocross per dedicarsi esclusivamente alle corse su strada. Nel ciclocross Alice Maria ha collezionato traguardi importanti come l’11 gennaio 2021 quando ha vinto a Lecce il titolo italiano assoluto dopo che ne aveva conquistati quattro nella Under 23.

Tour de France femminile: la preparazione in Brianza

“Ho maturato questa decisione dopo i positivi riscontri nel Giro Donne conclusosi domenica 10 luglio. – spiega – Nel Giro vinto dall’olandese Annemiek Van Vleuten mi sono posizionata al 30mo posto nella classifica generale ma proprio nelle tappe finali mi sono sentita a mio agio riuscendo a smaltire le fatiche. Da qui la decisione condivisa dai tecnici societari con i quali sto programmando la partecipazione al “Ceratizit Challenge by la Vuelta” in calendario dal 7 all’11 settembre in Spagna”. Maria Giulia Confalonieri in terra francese andrà alla caccia di traguardi “Alcune tappe sono invitanti per salire sul primo gradino del podio – spiega – Quest’anno peraltro mi sono classificata al terzo posto nel Gp.Oetingn, alla Gent-Wevelgem e al Gp.Liberazione e al secondo in una tappa del Thuringen-Rundfahrt der Frauen. Anche le ragazze del team, presenti al Tour sono decise a centrare l’obiettivo. Dopo aver gareggiato in maglia azzurra a Orano in Algeria dove con la squadra ho lavorato per aiutare Barbara Guarischi a vincere l’oro nei Giochi del Mediterraneo, ho completato la preparazione su percorsi impegnativi della Brianza.”