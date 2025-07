Ciclismo: Europei U23 d’argento per i fratelli Matteo e Sara Fiorin

Da Anadia, in Portogallo, arrivano le notizie delle medaglie vinte dai fratelli Matteo e Sara Fiorin di Seveso, frazione Baruccana, negli Europei in pista Under 23. Innanzitutto da Matteo Fiorin che in maglia azzurra con Renato Favero, Luca Giami, Christian Fantini e Juan Davie Sierra nella gara di inseguimento a squadre ha battuto la Francia nella finale per il terzo posto (3:51.319 contro il 3:52.529), al termine di una prova ben gestita. La medaglia d’oro è stata vinta dalla Gran Bretagna, che con Rowe, Wiggins, Bruce Noah Hobbs e Charlton che ha firmato un solido 3:46.185 superando la Germania nella finale per il titolo.

Ciclismo: Europei U23 d’argento, Matteo Fiorin secondo nell’inseguimento a squadre dopo un lungo periodo di infortuni

Fiorin dopo questo risultato può tornare a sorridere e, con ogni probabilità, archiviare un lungo periodo caratterizzato dagli infortuni. Il primo risale addirittura al febbraio 2024 mentre corre il Gran Premio città di Misano Adriatico, cade rovinosamente a terra procurandosi la frattura della clavicola sinistra. Dopo la lunga convalescenza, Matteo ha dovuto rallentare anche per gli esami di maturità che lo avevano portato a diplomarsi al Liceo Sportivo (adesso frequenta l’Università Online indirizzo Scienze Motorie). Il percorso è stato lungo e, alla fine, è riuscito a tornare alle corse con la MBHBank Colpack Ballan CSB. Ma la sfortuna gli ha giocato nuovamente un brutto scherzo: il 4 agosto a Piove di Sacco (PD), si frattura ancora la clavicola sinistra. .Altra sosta forzata dedicata al recupero. «È stato un processo difficile, ma sono sempre rimasto positivo – ha detto l’atleta, classe 2005 – Nel ciclismo l’importante è rialzarsi ed è questo che sto facendo». Il percorso è stato lungo e ad Anadia, Matteo è riuscito a vedere la luce in fondo al tunnel.

Ciclismo Fioirin Sara prima a sinistra Europei 2025

Ciclismo: Europei U23 d’argento, Sara Fiorin seconda nello Scratch

In Portogallo anche Sara Fiorin brilla agli Europei su pista e al velodromo di Anadia, nella finale dello Scratch categoria Under 23, si è classificata al secondo posto superata dalla tedesca Messane Brautigam. Dopo una prova accorta e condotta con intelligenza tattica, si è arresa alla progressione della tedesca negli ultimi cento metri. È un argento prezioso per la 21enne azzurra di Baruccana, portacolori della Ceratizit WNT Pro Cycling, che si è detta comunque orgogliosa di questo risultato nonostante avesse creduto in un piazzamento più prezioso.

È datato 2021 il precedente argento vinto in Europa dalla Fiorin ad Apeldoorn (Olanda) nella prova a Eliminazione dietro la russa Alina Moiseeva. Il medesimo risultato Sara lo aveva conseguito nel 2020 a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza): in quella occasione nella velocità a squadre donne juniores con le compagne di nazionale Valentina Basilico (atleta di Cabiate) e Gaia Tormena, mentre l’anno scorso e nel 2023 ha vinto il bronzo nell’Inseguimento a squadre. Con cinque medaglie ai Campionati europei su pista, Sara Fiorin ha mostrato di essere fra le migliori pistards in campo internazionale. E può ancora migliorare questo record ove si considera la sua giovane età.