Seveso, primo Giro d’Italia per Sara Fiorin: “Passo importante per la mia crescita”

Primo Giro d’Italia per Sara Fiorin, la ciclista cresciuta a Baruccana con indosso i colori dell’omonima e popolarissima società sevesina. Passata professionista in questa stagione, sta cercando di mettersi in mostra su tutti i terreni e ha già colto la sua prima vittoria. Ora una tappa di passaggio fondamentale per tutti gli amanti delle due ruote.

Sara Fiorin al Giro d’Italia, caduta durante la cronometro iniziale

«Sono felicissima di partecipare a questo mio primo Giro d’Italia – ha commentato prima del chilometro zero. «La partenza da Bergamo, che è un po’ la mia seconda casa, è stata molto emozionante. Tutti i ciclisti sognano il Giro d’Italia e naturalmente per noi italiani è ancora più speciale. È una prima esperienza ed un passo importante per la mia crescita. Ho sfruttato il Tour de Suisse come avvicinamento a quest’appuntamento e l’obiettivo è sempre stato dare tutta me stessa, puntando a qualche tappa un pochettino più adatta».

La fortuna però non è stata dalla parte di Fiorin, che ha subito una caduta durante la cronometro iniziale ed è stata rallentata da alcuni incidenti di percorso nelle tappe più vicine alle sue caratteristiche, cogliendo comunque un 21esimo posto di frazione martedì a Trento. Il Giro si concluderà domenica 13 luglio a Imola.