Cristina Tonetti in maglia azzurra. L’atleta di Montesiro, frazione di Besana Brianza, è stata convocata da Daniele Pontoni, CT della nazionale italiana per il Campionato Europeo Gravel in programma ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, il 21 settembre. Tra i convocati figurano nomi di spicco tra cui Tonetti, che corre da professionista per la Laboral Kutxa Fundacion Euskadi.

Ciclismo: Cristina Tonetti agli Europei Gravel, in gara da domenica 21 settembre

Le prove élite dell’Europeo Gravel, sia per uomini che per donne, prenderanno il via alle ore 11 di domenica 21 settembre. Gli uomini affronteranno un percorso di 148 Km mentre le donne percorreranno un totale di 88,8 chilometri. Lo scorso anno, all’Europeo di Asiago, l’Italia ha ottenuto un argento e un bronzo grazie alle prestazioni di Silvia Persico e di Alice Maria Arzuffi di Seregno.

Ciclismo: Cristina Tonetti agli Europei Gravel, in Belgio ha conquistato una vittoria dedicata al papà Gianluca

Cristina Tonetti sta attraversando un buon momento inaugurato il 15 agosto con il successo sul traguardo del Grote Prijs Yvonne Reynders di Herenthal, sul quale aveva rivolto lo sguardo verso il cielo per ricordare suo padre Gianluca, ex professionista scomparso all’età di 56 anni nel maggio 2023. In Belgio Cristina infatti aveva indirizzato un commosso saluto a suo papà: «Ho sempre voluto dedicargli una vittoria. E sono sicuro che abbia pedalato con me».

In Belgio la Tonetti ha ritrovato la pedalata dei giorni migliori certificati, in seguito, da alcuni, importanti piazzamenti. Gli ultimi due proprio lo scorso fine settimana sulle strade francesi dove si è posizionata, dapprima, al decimo posto nella terza edizione della A Travers les Hauts-de-France vinta in volata dalla velocista olandese Lara Gillespie e quindi al 15° nella “La Choralis Fourmies” vinta, ancora in volata, dall’olandese Lorena Wiebes, campionessa europea in carica.