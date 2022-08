Calciomercato: Pablo Marì è il nuovo difensore del Monza

Il Monza trova il suo nuovo difensore. Pablo Marì è già arrivato a Milano in queste ore e si è sottoposto alle visite mediche. Il centrale classe 1993 arriva in prestito dall’Arsenal, dopo aver militato lo scorso anno tra le fila dell’Udinese e si completa così il pacchetto arretrato della formazione biancorossa.

Calciomercato: Pablo Marì alle visite mediche, Petagna in stand-by

Pablo Marì foto Wikipedia

Mentre sono in stand-by gli arrivi del centrocampista Nicolò Rovella dalla Juventus e soprattutto dell’attaccante Andrea Petagna dal Napoli poiché la società partenopea non è riuscita ancora a sbloccare l’acquisto di Giovanni Simeone del Verona. Tra gli esperti di calciomercato c’è chi ipotizza addirittura l’arrivo del Cholito in biancorosso che appare più come una suggestione che come una possibilità. Intanto sullo sfondo c’è sempre Mauro Icardi bomber ai margini del progetto tecnico del Psg.

Calciomercato: Pablo Marì e la nuova viabilità per il debutto in campionato

Intanto in vista del debutto in Serie A del Monza sabato 13 agosto il Comune insieme alla Prefettura e alle Forze dell’Ordine ha stabilito alcune modifiche della viabilità nei pressi dell’U-Power Stadium. Nello specifico: viene istituito un senso unico di percorrenza in viale Sicilia (tratto v.le G. B. Stucchi – via A. Modigliani) in direzione del centro; viene prevista la chiusura veicolare delle corsie generalmente utilizzate in afflusso alla città in v.le Sicilia (tratto v.le G. B. Stucchi – via A. Modigliani): tale spazio sarà destinato ad aree di sosta nelle quali sarà garantito l’accesso ai veicoli delle forze dell’ordine, dei taxi e altresì ai veicoli dotati di un pass per la sosta precedentemente rilasciato; viene prevista la chiusura della carreggiata ovest (lato Palazzetto dello Sport – Stadio – Cimitero) di viale G. B. Stucchi, dalla rotonda di viale Libertà alla rotonda viale Sicilia e dalla rotonda di v.le Sicilia alla rotonda del Cimitero, in quanto adibita a parcheggio: la carreggiata esterna del viale (lato Iper, aree commerciali) sarà percorribile nei due sensi di marcia.