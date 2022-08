Calciomercato: il Monza scatenato dopo Petagna prende anche Rovella

Il Monza con l’ad Adriano Galliani è letteralmente scatenato sul mercato. Dopo aver preso in prestito l’attaccante del Napoli Andrea Petagna, i biancorossi hanno raggiunto un accordo con la Juventus per Nicolò Rovella con la formula del prestito secco. Il centrocampista 21enne ex Genoa dovrebbe rivestire il ruolo di play davanti alla difesa di mister Giovanni Stroppa, alternandosi magari con Stefano Sensi.

Calciomercato: il Monza prende Rovella e non solo

In difesa potrebbe invece sbarcare lo spagnolo Pablo Marì dell’Udinese. I colpi messi a segno dalla dirigenza monzese in questa sessione di mercato sono veramente tanti e adesso toccherà all’allenatore saper amalgamare nella squadra i nuovi innesti in vista del debutto in Serie A col Torino sabato 13 agosto all’U-Power Stadium.