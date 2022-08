Calciomercato: Petagna è il nuovo attaccante del Monza

Nuovo colpo di mercato per il Monza. È in arrivo dal Napoli l’attaccante Andrea Petagna.

Calciomercato: Petagna e il prestito

Manca ancora l’ufficialità, ma le due società hanno trovato un’intesa per un prestito da 2,5 milioni di euro, che si trasformerà in obbligo di riscatto in caso di salvezza dei biancorossi, che dovranno versare nelle casse azzurre altri 10 milioni di euro più un bonus di 1,5 milioni di euro. L’operazione ha un valore complessivo di 14 milioni di euro.

Calciomercato: Petagna e il debutto con una maglia speciale

Petagna va a completare così il reparto avanzo della squadra di Giovanni Stroppa, che potrebbe farlo già debuttare nell’esordio in campionato contro il Torino sabato sera 13 agosto all’U-Power Stadium. Proprio in vista della prima storica gara del Monza in Serie A i calciatori indosseranno una maglia celebrativa per l’occasione con un ricamo speciale sul petto. Inoltre è stato aperto anche un nuovo corner shop a Seregno in via Milano 46.

Calciomercato: Petagna e il passato rossonero

Petagna col Napoli ha totalizzato 68 presenze e 9 gol e ha avuto anche un trascorso nelle giovanili e nella prima squadra del Milan sotto la proprietà di Silvio Berlusconi e con Adriano Galliani ad dei rossoneri.