Calciomercato: è arrivato Petagna per l’attacco del Monza

È sbarcato a Linate nella serata di giovedì 11 agosto Andrea Petagna. L’attaccante in prestito dal Napoli venerdì mattina 12 agosto si sottoporrà alle visite mediche per iniziare la sua nuova avventura con il Monza di Silvio Berlusconi. Il bomber è tredicesimo colpo di mercato di una campagna acquisti diretta da Adriano Galliani, dopo qualche ritardo dovuto alla trattativa tra il Napoli e il Verona per il passaggio di Giovanni Simeone dai gialloblu alla società partenopea, che si è concretizzato nelle ultime ore.

Calciomercato: è arrivato Petagna e la presentazione di Marì

Foto ufficiale Ac Monza

Intanto il Monza ha presentato ufficialmente il difensore ex Arsenal Pablo Marì che ha scelto la maglia biancorossa numero 3. “Dodicesimo nuovo acquisto dell’estate del Monza: ecco Pablo Marí. Il difensore spagnolo arriva dall’Arsenal a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni” si legge nel comunicato diffuso dalla società. La curiosità è capire se questi ultimi due acquisti biancorossi troveranno spazio già nel debutto in campionato di sabato 13 agosto contro il Torino all’U-Power Stadium.