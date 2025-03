Primo tempo 0-0

10′ Succede poco al fu Brianteo. Squadre bloccate, alla rilassata ricerca di spazi che non ci sono, almeno per ora

5′ Si battaglia più che altro a centrocampo. Tanti palloni sporchi, alti, difficili da controllare. Prova a prendere l’inerzia il Parma, con una punizione buttata in area senza esiti

1′ Cominciata. Il Parma perde Cancellieri per risentimento alla coscia dentro, nel Monza formazione attesa della vigilia

Le formazioni ufficiali

Monza (3-5-2) Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All.: Nesta

Parma (4-3-3) Suzuki; Del Prato, Valenti, Leoni, Valeri; Keita, Bernabè, Estevez; Almqvist, Pellegrino, Man. All.: Chivu

Il pre-partita

Tutto pronto all’U-Power Stadium per quello che il primo di quattro scontri diretti consecutivi. Come ha riferito anche Nesta alla vigilia, non c’è altro risultato all’infuori della vittoria. Non oggi, ma per tutte le prossime quattro. Con il Parma il tecnico brianzolo conferma l’undici di San Siro, quello che aveva ben figurato contro l’Inter. Coppia d’attacco Keita-Mota. Per il Parma assenza dell’ultimo minuto per un risentimento muscolare di Cancellieri, Chivu sistema comunque il 4-3-3 con Almqvist, Pellegrino (reduce dalla doppietta nell’ultimo turno) e Man.

La vigilia

Vincere, per continuare a sperare in una salvezza che, per come si è sviluppata fin qui la stagione, sarebbe un vero e proprio miracolo sportivo. È l’imperativo per il Monza, che sabato 15 marzo, alle 15, riceverà all’U-Power Stadium il Parma, in un match che definire fondamentale è riduttivo e che potrete seguire live sul nostro sito internet.