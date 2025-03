Calcio, Serie D: Folgore Caratese sbanca Sesto e insegue la vetta

Pronostico rispettato: la Folgore Caratese, con un gol per tempo, ha superato la Pro Sesto ed è balzata al secondo posto nella classifica della Serie D anche a seguito del passo falso di Pro Palazzolo.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese sbanca Sesto, la partita

Allo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, la squadra biancoceleste ha sbloccato il risultato dopo due minuti con Cocola e nella ripresa, dopo aver contenuto tutte le iniziative offensive dei padroni di casa, ha certificato la sua vittoria con la rete di Lipari, in campo da soli tredici minuti.

Con questa vittoria la Folgore Caratese rilancia prepotentemente la corsa verso la serie C in un turno di campionato che regala ai biancocelesti una domenica perfetta. Con i tre punti raccolti in trasferta, infatti la squadra di mister Carobbio è l’unica a rimanere nella scia dell’Ospitaletto: Nel resto del Girone B, continua a sorprendere la Casatese Merate che travolge 4-0 il Pro Palazzolo portandosi a 56 punti, pronta a insidiare da vicino i playoff. Frenano invece proprio Pro Palazzolo e Calcio Desenzano, entrambe sconfittei.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese sbanca Sesto, prossimo turno e classifica

A cinque giornate dal termine nulla di definitivo è ancora scritto. Prossima partita della Folgore Caratese domenica 6 aprile alla SportItalia Arena con ospite il Crema. Inizio partita alle ore 15.

La classifica: Ospitaletto 64 punti; Folgore Caratese 61; Varesina, Pro Palazzolo 59; Desenzano 57; Casatese Merate 56; ChievoVerona 50; Sant’Angelo, Breno 44; Pro Sesto 43; Crema, Club Milano 42; Nuova Sondrio 41; Vigasio 38; Sangiuliano City 36; Castellanzese 35; Fanfulla 30; Ciliverghe 29; Magenta 28; Arconatese 25 punti.

Calcio, Serie D: il tabellino di Pro Sesto – Folgore Caratese 0-2

Marcatori: 2’ Cocola, 68’ Lipari

Pro Sesto(3-4-3): Lionetti, Bobbo(55’ Sala), Sportelli, Putzolu (84’ Guerrini), De Respinis (20’ Rastelli), Modic (82’ Zanchetta), Busatto, Santambrogio, Belloli (73’ Spezzano), Rossi, Clerici. A disposizione: Bambara, Borgo, Pagano, Abruzzese, Guerrini. All. Angelollotti

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Balamotis (91’ Cadili), Bigolin, Arpino, Codraro (73’ Martellotta); Pedone, Maspero, Rebaudo (55’ Lipari); Cocola (86’ Matteucci), Ferrandino, Ravasi (71’ Ferrari). A disposizione: Spada, Ciarmoli, Sacco, Giugno. All. Carobbio

Arbitro: Davide Galiffi(sez. Alghero); assistenti Filippo Todaro (Finale Emilia), Stefano Orlando(Modena)

Ammoniti: Codraro, Busatto, Sportelli, Putzolu, Rossi. Espulso: Spezzano (PS). Recupero: 5’ st