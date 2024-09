Calcio, Serie D: Folgore Caratese espugna Sondrio al 90′

Seconda vittoria di fila della Folgore Caratese che in Valtellina supera la Nuova Sondrio e recupera posizioni nella classifica di Serie D. I ragazzi di mister Carobbio sbloccano il risultato nei primi minuti di gioco grazie a Ferrandino che capitalizza al meglio l’assist di Codraro. Solo verso la fine del primo i locali si fanno pericolosi e trovano, prima del riposo, il pareggio con Boschetti abile a risolvere una mischia dopo un calcio d’angolo.

Calcio, Serie D: il secondo tempo

Nella ripresa mister Bifini inserisce subito Rossi al posto di Caballero, ma i suoi piani vengono scombinati al 5’ quando Belecco si fa ammonire per la seconda volta per un fallo nella zona di centrocampo, lasciando il Sondrio in campo in condizione di inferiorità numerica. Allo scadere il preciso diagonale di Cocola regala i tre punti ai biancocelesti brianzoli. Prossima partita domenica 29 settembre ore 15: Folgore Caratese – San Giuliano City.

Calcio, Serie D: il tabellino di Nuova Sondrio-Folgore Caratese

Nuova Sondrio-Folgore Caratese 1-2

Marcatori: 8’ Ferrandino, 45’ Boschetti, 90’ Cocola

Nuova Sondrio (4-3-1-2): Rodriguez; Cugola (28’ Lormanis), Escudero, Busti, Teixeria Boschetti (88’ Ferreira), Belecco, Bello, Badjie, Caballero (45’ Rossi), Busto (83’ Chillemi), Infantino (70’ Poli). A disposizione: Cucchi, Muletta, Benedetti, D’Alpaos. All. Alessio Bifini

Folgore Caratese (4-3-3): Salvalaggio; Mazzone (59’ Mazzone), Arpino, Bigolin, Codraro; Rebaudo (89’ Lipari), Maspero (80’ Varesanovic), Mazzarani (57’ Matteucci); Ferrandino, Rosa (73’ Ngom), Cocola. A disposizione: Spada, Camilleri, Previtali, Balamotis, Salducco. All. Filippo Carobbio

Arbitro: Gianluca Cipriano (sez. Torino); assistenti: Marco Infante (Frattamaggiore), Luca Arcella (Battipaglia)

Ammoniti: Cugola, Belecco, Mazzone. Espulso: 52’ Belecco

Recupero: 2’ pt 5’ st

La classifica. Calcio Desenzano 10 punti; Sant’Angelo, Ospitaletto 9; Varesina, Breno, Pro Palazzolo 7, Pro Sesto 7; Magenta, Castellanzese, Ciliverghe Calcio, Folgore Caratese, Club Milano 6; Vigasio 5; ChievoVerona, Sangiuliano City 4; Casatese Merate, Crema 3; Fanfulla 2; Nuova Sondrio 1; Arconatese 0 punti.