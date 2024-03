Calcio, Serie D: Folgore Caratese al tredicesimo pareggio, 2-2 con Villa Valle

È finita in parità la sfida tra la Folgore Caratese e il Villa Valle. Come era accaduto nell’andata in Valle Brembana le due squadre hanno lottato sino alla fine per conquistare l’intera posta in palio ma ad entrambe, soprattutto nel finale, è mancata la lucidità sotto porta.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese al tredicesimo pareggio, il primo tempo

Per la Folgore Caratese che ha raccolto il 13esimo pareggio in questa stagione, la partita è iniziata nel migliore dei modi: al 25’ Silano supera alcuni avversarti e la sua conclusione viene respinta dal portiere Offredi ma Panatti, ben appostato, centra il bersaglio. Il Villa Valle reagisce con caparbietà e al 33’ pareggia: doppia parata di Viscovo su Guidelli e Mehic, ma il portiere bianco-azzurro nulla può sul tap-in di Ferrario. Al 37’ altra, bella parata di Viscovo su Hyka lanciato a rete; passano tre minuti e la squadra di mister Sgrò sfrutta un errore di Caporali e passa in vantaggio con lo sgusciante Hyka.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese al tredicesimo pareggio, il secondo tempo

Nel secondo tempo la squadra di mister Parlato prende in mano le redini del gioco: al 5’ gran botta di Barranco dal limite, la risposta di Offredi è strepitosa e al 7’: punizione dalla trequarti, nasce una mischia risolta sotto misura da Barranco che si fa apprezzare per la sua generosità mentre alla mezz’ora è Panatti che prova il tiro a giro da fuori area, Offredi controlla e il risultato non cambia.

Prossima partita della Folgore Caratese domenica 10 marzo sul campo della Clivense.

Calcio, Serie D: il tabellino di Folgore Caratese-Villa Valle 2-2

Marcatori: 25′ pt Panatti, 33′ pt Ferrario, 40′ pt Mehic, 7′ st Barranco.

Folgore Caratese (4-3-1-2): Viscovo; Balamontis, Arpino, Lo Foco, Clerici; Rosa (1′ st Bright), Silano (15′ st Floridia), Caporali; Panatti (40’ st Vernocchi), Barranco, R. Esposito (32′ st Kyeremateng). A disposizione: Macchi, Nicolini, Sala, Santambrogio. All. Parlato

Villa Valle (4-3-1-2): Offredi; Melseaux (31′ st Moretto), Priola, Paris, Giorgi; Mehic, Guidelli (26′ st Chiossi), Marocco; Varano (8′ st Lancini); Ferrario, Hyka. A disposizione: Zorzi, Mocchi, Valota, Martinengo, Pizzaballa, Gualdi. All. Sgrò

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale. Assistenti: Salinelli e Botto di Genova.

Ammoniti: 28’ Barranco, 32’ Arpino, 52’ Varano, 62’ Melseaux 63’ Clerici. Espulso: 82’ Clerici. Recupero: 3’ pt, 4’ st

La classifica: Varesina 57 punti; Caldiero Terme 55; Piacenza 54; Arconatese 53; Pro Palazzolo 51; Desenzano 47; Brusaporto 46; Villa Valle 45; Folgore Caratese, Casatese 40; Caravaggio, Clivense 36; Virtus CiseranoBergamo 35; Real Calepina, Castellanzese 31; Tritium 27; Legnano 26; Crema 24; Ponte San Pietro 18 punti