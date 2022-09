Calcio Serie D ed Eccellenza: ecco le partite delle brianzole di domenica 18

La parola d’ordine per le squadre brianzole del monzese che nelle prime due giornate di campionato di calcio sono rimaste a mani vuote, domenica 18 settembre, è ripartire, a poche ore dall’inizio della terza giornata.

La Caratese in Serie D: un’altra giornata difficile

In serie D, nel girone B (oltre al Seregno a Varese), la Folgore Caratese, per la terza giornata ospite, alle 15, sul proprio campo i bergamaschi della Virtus Ciserano. Una brutta gatta da pelare per i lambraioli perché gli orobici si presentano forti di due tonde e sostanziose vittorie con la Caronnese in trasferta e al Rossoni battendo per 4-3 il città di Varese. Al contrario i biancoazzurri hanno alle spalle due sonore e pesanti sconfitte in casa con i Lumezzane (0-4) e 2-0 col Sona. Nel corso della settimana ha lasciato il sodalizio del presidente Borgonovo il centrocampista Luca Troiano (2001) che si è accasato al Sestri Levante. “Una squadra composta in prevalenza di giovani – ha commentato l’allenatore Giuliano Melosi – fa fatica e ci vuole tempo per far maturare tutti i meccanismi, ma sono fiducioso. È una sfida per tutti. Certo aver subito sei gol in due partite non è piacevole. Il Ciserano è una compagine molto quadrata e noi dobbiamo iniziare a fare punti a tutti i costi”.

Calcio Eccellenza: Vis Nova, Ardor, Muggiò e Leon

Nel torneo di Eccellenza, girone B, il Vis Nova con alle spalle il successo di mercoledì in Coppa Italia a spese della Brianza Olginatese (0-1) e quindi del passaggio agli ottavi, ha ricaricato il morale ma soprattutto la consapevolezza di non essere inferiore a nessuno. Dopo le prime due sconfitte di campionato, alle 15.30, è atteso dalla difficile trasferta di Solbiate Arno. I neroazzurri varesini, sono anch’essi a zero punti in classifica, ma hanno alle spalle la vittoria in Coppa Italia e il passaggio di turno, inoltre, è una di quelle accreditate per il successo finale. “Sappiamo che è una squadra forte – ha detto l’allenatore Agostino Mastrolonardo – noi ce la metteremo tutta per sbarrargli passo e iniziare a muovere la nostra classifica in campionato. Della rosa non faranno parte gli squalificati Mancosu e Adobati e con in forse Proserpio se non recupera dall’infortunio”.

Trasferta insidiosa anche per l’Ardor Lazzate a Pavia. I gialloblu di Ivan Stincone sono reduci al pareggio 1-1 di coppa contro il Club Milano, al termine di una ottima prova che hanno disputato in inferiorità numerica per 90’ a causa dell’espulsione dopo 30 secondo di Zucchetti e beffati dal pareggio dei milanesi a tempo scaduto. “È stato un match dove ho visto la squadra e l’impegno che desiderio – ha esordito il mister- e questo mi rende fiducioso per la trasferta odierna”.

Il Muggiò è a Broni, in terra pavese, contro la capolista Oltrepò. Una trasferta segnata in casa gialloblu da lutti, tanto che la squadra scende n campo col lutto al braccio per la scomparsa di mamma Carmela, 71 anni, dell’allenatore Francesco Natobuono e del fratello Lino, che è magazziniere nello stesso sodalizio. “I giocatori sono stati scossi da questo evento tanto che non sono riusciti a preparare al meglio la partita- ha spiegato dg Salvatore Conte- perché la nostra è una grande famiglia in cui tutti sono amici e la frequentazione è quotidiana, e il lutto piombato nel mezzo della settimana ha toccato tutti in modo sensibile, e tutto è stato più tribolato. Sono certo però che proprio per questo motivo i giocatori scenderanno in campo per battersi con tutte le loro forze”. Nelle file del Muggiò mancherà il centrocampista Alessio Tremolada.

L’ambizioso Leon Monza che punta alla promozione in serie D, nel girone B, ha un turno abbastanza agevole in quanto ospiterà l’Alta Brianza Tavernerio, che non ha superato la prima fase di Coppa Italia. In casa dei brianzoli, però, c’è un pò di fibrillazione per l’infortunio occorso al difensore centrale Federico Frigerio, la cui stagione si è già conclusa per la rottura del crociato, è stato sostituito nei giorni scorsa da Nicolò Morganti (2001) proveniente dalla Casatese di serie D, ma anche per le non perfette condizioni del bomber Bonseri, di Ortolan e Jacopo Ferrè.

L’allenatore Alberto Motta si è detto però fiducioso. “Vedrò all’ultimo momento durante il riscaldamento pre partita chi starà meglio, poi, deciderò con loro chi poter mandare in campo. L’Alta Brianza Tavernerio rispetto a noi al il vantaggio di potersi allenare di pomeriggio, mentre la nostra preparazione è in ore serali”.