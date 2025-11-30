Calcio Serie D: doppietta di Tremolada per la Folgore, pareggio della Leon Vimercate

Anche la 14ª giornata del campionato di Serie D, girone B, ha regalato emozioni intense e risultati a sorpresa che hanno riscritto la classifica. In una domenica di alti e bassi, la Folgore Caratese al comunale San Gottardo di Broni si è imposta con autorità (2-0 grazie alla doppietta del trequartista Tremolada) sull’Oltrepò ed è salita sulla vetta della classifica mentre il Chievo Verona ha accusato un clamoroso passo falso, perdendo 2-1 contro la Varesina nel giorno in cui la squadra che a ha sede in Venegono Superiore (VA) festeggiava la panchina numero 400 del suo allenatore Marco Spilli. La lotta per la promozione diretta in Serie C si fa quindi sempre più aperta e imprevedibile, con squadre pronte a sfruttare ogni occasione per scalare posizioni.

Calcio Serie D, Galimberti e Bonseri per il pareggio della Ac Leon contro la Castellanzese

Alla Leon Arena di Vimercate, al termine di un match combattuto sino alla fine, Ac.Leon e Castellanzese si sono divise la posta in palio: per gli ospiti i gol portano la firma di Castelletto (8’) e di Adamo Haruna della Leon, a seguito di una sfortunata deviazione al 76’; la squadra brianzola guidata in panchina da Mattia Evangelisti, sostituto dello squalificato Ledian Memushaj, ha risposto con i gol di Galimberti (40’) e di Mattia Bonseri (ottava marcatura nella stagione) al 66’.

La Casatese Merate sulla spinta della doppietta di Avinci e dei gol di Carannante e Diana è balzata al terzo posto in classifica raggiungendo il Brusaporto. Il Milan Futuro, con in panchina il vice allenatore Marcello Donatelli, non è andato oltre il pareggio con il Brusaporto.

Risultati squadre brianzole.

Leon – Castellanzese: 2 – 2 (pt 1 – 1)

Oltrepo’ – Folgore Caratese. 0 – 2 (pt 0 – 2)

La classifica: Folgore Caratese 30; Chievo Verona 29; Casatese Merate, Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus Ciserano Bergamo, Villa Valle 20; Leon Vimercate, Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno 18, Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina, Real Calepina 13, Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8 punti.

Prossimo turno di campionato 7 dicembre, ore 14,30: Real Calepina – Folgore Caratese; Leon Vimercate – Scanzorosciate.