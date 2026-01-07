Calcio Serie D, accolto il reclamo Folgore Caratese: possibile 0-3 a tavolino contro la Nuova Sondrio

Ad accrescere l’importanza della partita che la Folgore Caratese, capolista nel girone B della Serie D, si appresta a disputare nel pomeriggio di martedì 6 gennaio allo “Elmec Solar Stadium” di Venegono superiore, è stata la notizia che il reclamo presentato dalla società brianzola sul regolare utilizzo da parte del Sondrio del calciatore Ferreira Mino Ramiro Fabian sia stato accettato.

Già il 21 dicembre i responsabili della società brianzola, al termine della contesa disputata allo stadio Coni la Castellina con la Nuova Sondrio e finito in parità (1-1), avevano preannunciato un reclamo, formalizzandolo poi entro la scadenza fissata, per contestare la presenza in campo di Ferreira, rientrato a Sondrio dopo una prima parte di stagione disputata in Eccellenza calabrese con la Rossanese.

Calcio Serie D: reclamo della Folgore, cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, Ferreira avrebbe accumulato un numero di ammonizioni con la precedente società tale da comportare una giornata di squalifica automatica. Il Giudice sportivo, con un comunicato, non aveva omologato il risultato in attesa del preannunciato reclamo. Ora in Brianza si attende una comunicazione che contenga un risultato diverso da quello visto il 21 dicembre quando il match tra la squadra brianzola, diretta da mister Nicola Belmonte, e quella Valtellinese aveva portato ai ragazzi di mister Stefano Brognoli un importante punto ai fini della rincorsa alla zona playout, ma che quanto prima potrebbe trasformarsi in uno 0-3 a tavolino.

Calcio Serie D, innesto nella Folgore: tre stagioni da professionista

Sembra essere solo questione di formalità e tempo e che la Folgore possa accumulare un vantaggio considerevole già a metà campionato. Ma non è tutto: in Brianza è atteso un nuovo colpo della società, visto che da alcuni giorni si sta già allenando con la squadra Andrea Capelli, pronto per iniziare una nuova avventura in serie D. Il calciatore arriva da tre stagioni tra i professionisti, dove ha indossato le maglie di Lumezzane, Giana Erminio di Gorgonzola ed Albinoleffe accumulando complessivamente 52 presenze.