Calcio, Serie C: Renate, pesante stop con la Triestina

Pesante sconfitta per il Renate che imbarca acqua da tutti i reparti di gioco e appare stanco e demotivato; ne approfitta la Triestina che incamera tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. Oltretutto i padroni di casa hanno sbloccato il risultato con una grande prodezza di tacco di Silva su angolo di Esposito e festeggia così la 100° presenza con il Renate.

Calcio, Serie C: Renate, la partita

Il vantaggio però è durato solo due minuti perché prima Crimi sulla linea di porta non può sbagliare dopo il tiro di Pezzella che ha superato Drago, poi dopo solo 60 secondi sempre Pezzella trafigge il portiere neroazzurro dopo una lettura sbagliata della difesa su lancio di Mbakogu. Secondo tempo che vede un Renate leggermente più propositivo ma nel momento di maggior spinta, gli ospiti mettono a sicuro il risultato con Masi che risolve una mischia in area dopo un calcio d’angolo. Chiude i conti allo scadere del cronometro Adorante che ghermisce la palla in possesso di Silva e batte l’estremo difensore brianzolo. Prossimo appuntamento domenica 19 marzo a Sesto contro la Pro Sesto.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Triestina

Renate – Triestina 1-4

Marcatori: Silva (R) al 25’, Crimi (T) al 27’, Pezzella (T) al 28’ p.t; Masi (T) al 23’, Adorante (T) al 44’ s.t.

Renate: Drago 5; Angeli 4,5 (dal 35’ s.t. Saporetti s.v.), Silva 6,5, Possenti 6, Ermacora 5,5; Baldassin 5,5, Esposito 5, Squizzato 5,5 (dal 35’ s.t. Marano s.v.); Malotti 5,5, Nepi 5,5 (dal 34’ p.t. Artistico 5,5), Anastasia 5,5. A disposizione: Furlanetto, Ciarmoli, Manzolini, Nelli, Simonetti, Colombini. Allenatore: Dossena 5

Triestina: Matosevic 6; Germano 6,5, Masi 7, Piacentini 6,5, Ciofani 6 (dal 19’ s.t. Malomo 6); Crimi 7 (dal 19’ s.t. Lollo 6), Celeghin 6; Tessiore 6,5 (dal 7’ s.t. Felici 6), Pezzella 8 (dal 7’ s.t. Tavernelli 6), Paganin 6; Mbakogu 6,5 (dal 41’ s.t. Adorante 7). A disposizione: Mastrantonio, Pozzi, Ghislandi, Gori, Lovisa, Minesso, Rocchetti, Sarzi Puttini. Allenatore: Gentilini 7,5

Arbitro: Fiero di Pistoia