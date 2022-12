Calcio, Serie C: Renate ko in casa col Mantova

È un periodo difficile per il Renate: la squadra di Andrea Dossena, priva di alcuni titolari, è stata sconfitta al Città di Meda anche dal Mantova.

Calcio, Serie C: ospiti in gol dopo 10 minuti

I virgiliani hanno sbloccato il risultato dopo nemmeno dieci minuti grazie al rigore di Guccione concesso per fallo di Ermacora sullo stesso calciatore. La reazione del Renate è stata immediata ma poco incisiva caratterizzata infatti da evidenti errori di alcuni calciatori che non hanno centrato il bersaglio pur da posizioni favorevoli. Alla mezz’ora poi l’espulsione di Ermacora ha indirizzato chiaramente la partita e agevolato il compito dei virgiliani che hanno sfiorato il raddoppio più volte per poi dilagare nella ripresa. Al 62’ infatti Paudice ha battuto Drago in uscita su assist di Gerbaudo. Emblematica per descrivere le difficoltà del Renate la terza rete propiziata da una triangolazione tra il neoentrato Mensah e Ceresoli con assist per Yeboah che ha spinto il pallone in rete. Il Renate ha reso meno amara la sconfitta con Sorrentino che ha battuto Chiorra con un destro potente dopo aver ricevuta la pala da Rossetti. In pratica l’unico tiro da fori area degli attaccanti del Renate che nel prossimo turno sarà di scena sul campo della Virtus Verona.

Calcio, Serie C: il tabellino

RENATE-MANTOVA 1-3

RENATE (4-4-2): Drago; Angeli, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin (28’ s.t. Marano), Ghezzi (15’ s.t. Sorrentino), Squizzato (15’ s.t. Esposito), Morachioli (34’ s.t. Simonetti); Malotti, Maistrello (28’ s.t. Rossetti). A disposizione Furlanetto, Zalli, Larotonda. All. Dossena.

MANTOVA (4-3-3): Chiorra; Matteucci, Iotti, Ghilardi, Ceresoli (36’ s.t. Agbugui); Gerbaudo (36’ s.t. Fontana), De Francesco (27’ s.t. Cozzari), Procaccio (14’ s.t. Messori); Guccione, Yeboah, Paudice (27’ s.t. Mensah). A disposizione Tosi, Napoli, Ingegneri, Panizzi, Pedrini, Silvestro. All. Corrent.

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta

MARCATORI: Guccione (M) al 9’ p.t. su rigore; Paudice (M) al 17’, Yeboah (M) al 28’, Sorrentino (R) al 38’ s.t.

NOTE: Espulso Ermacora al 31′ p.t. per doppia ammonizione e Dossena (allenatore Renate) al 32′ p.t. per proteste. Ammoniti: Ermacora, Ghilardi, Baldassin, Rossetti. Calci d’angolo: 10-2.