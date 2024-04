Calcio, Serie C: il Renate vince, il Mantova festeggia la promozione in B

Allo stadio “Mino Favini” di Meda, preso d’assalto da più di 1500 tifosi mantovani, fanno festa in due perché il Renate vince e convince e si porta a +6 sulla zona play-out e il Mantova festeggia una meritata promozione arrivata domenica sera con il pareggio del Padova sul campo del Lumezzane.

Calcio, Serie C: il Renate vince, gol di Bocalon e Sorrentino

La partita non ha offerto particolari spunti con gli ospiti che hanno preferito optare per un turnover per concedere minuti ai giocatori che hanno avuto meno spazio durante la stagione. Il Renate nel nuovo-vecchio mister Pavanel si distingue per ritrovata cattiveria agonistica che porta al 39’ alla rete di Bocalon che spinge in rete la ribattuta di Sonzogni su un debole tiro di Sorrentino.

Calcio, Serie C: il Mantova festeggia la promozione con 1.500 tifosi

Quest’ultimo è il solo protagonista del raddoppio nella ripresa quando finalizza un contropiede superando con un sombrero Fedel e poi battendo con un pallonetto l’estremo difensore biancorosso. La partita si chiude in campo con i festeggiamenti dei giocatori del Mantova con i propri sostenitori. Prossimo appuntamento a Zanica all’AlbinoLeffe stadium sabato 13 aprile.