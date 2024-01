Pesante sconfitta per il Renate che si vede interrompere la striscia positiva di vittorie durata tre giornate. La Pergolettese è stata migliore in tutti i reparti e il Renate non ha mai saputo reagire applicando soprattutto nel primo tempo un pressing sterile.

Calcio, Serie C: il Renate cade male con la Pergolettese, la partita

Nel primo tempo la Pergolettese sblocca il risultato grazie ad un ottimo lancio di Artioli che pesca Bariti velocissimo sulla fascia destra e grazie ad un preciso di tiro infila Fallani. Il raddoppio con Caia che risolve una mischia in area ritrovandosi il pallone tra i piedi a pochi passi dalla porta. Piccola fiammata del Renate grazie ad un cross di Currarino che pesca Paudice solo in mezzo all’area e non lascia scampo a Soncin.

Nella ripresa dominio assoluto degli ospiti con Guiu Vilanova autore di una doppietta di reti sulle quali Fallani non è esente da colpe. Il colpo di grazia arriva in pieno recupero con Artioli che sfrutta un errato disimpegno del debuttante Vimercati. Il Renate rimane a 29 punti al 11° posto. Prossimo incontro lunedì a Caravaggio contro l’Atalanta U23.

Calcio, Serie C: il tabellino di Renate-Pergolettese 1-5

RENATE – PERGOLETTESE 1-5

MARCATORI: Bariti (P) al 6’, Caia (P) al 28’, Paudice (R) al 35’ p.t.; Guiu Vilanova (P) al 5’, 18’, Artioli (P) al 47’ s.t.

RENATE (3-5-1-1): Fallani 5,5; Auriletto 5,5, Alcibiade 5,5, Possenti 5,5 (dal 27’ s.t. Vimercati 6); Bosisio 5,5 (dal 26’ s.t. Bracaglia 6), Baldassin 5,5, Gasperi 5,5 (dal 1’ s.t. Alfieri 5,5), Currarino 5 (dal 14’ s.t. Procaccio 6), Anghileri 6; Paudice 7, Bocalon 5,5 (dal 14’ s.t. Pinzauti 6). Allenatore: Colombo 5

A disposizione: Ombra, Rolando, Amadio, Ciarmoli, Tremolada, Garetto.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin 6; Tonoli 6, Arini 6, Piccinini 6; Bariti 7 (dal 42’ s.t. Lambrughi s.v.), Andreoli 6 (dal 33’ Mazzarani s.v.), Artioli 7, Figoli 6 (dal 43’ s.t. Jaouhari s.v.), Felicioli 5,5 (dal 42’ s.t. Bignami s.v.); Caia 7 (dal 25’ s.t. De Luca 6), Guiu Vilanova 7,5. Allenatore Abbate 7

A disposizione: Cattaneo, Dordoni, Cerasani, Caccavo.

ARBITRO Ursini di Pescara 6,5

NOTE Spettatori 270, incasso non comunicato. Ammoniti Figoli, Currarino, Auriletto. Angoli 1-2