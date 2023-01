Malore per il sammarinese Roberto Cevoli, ex difensore del Cesena e per due stagioni tecnico del Renate. Cevoli, 54 anni, ha accusato un malore domenica ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove ha ripreso conoscenza riuscendo anche a parlare e dove lunedì è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L’operazione è perfettamente riuscita ed i sanitari dell’Ospedale di Cesena hanno autorizzato il suo trasferimento nel reparto di Medicina dell’ospedale di San Marino per svolgere il percorso riabilitativo. Le sue condizioni sono costantemente monitorate.

Calcio: malore per l’ex mister del Renate Roberto Cevoli, carriera da giocatore

Cevoli, nella sua carriera ha vestito le maglie di San Marino, quindi di diverse società tra cui Reggina, Torino, Cesena e Modena. Proprio con la maglia del Modena, Cevoli è stato protagonista di una doppia promozione consecutiva dalla Serie C1 alla Serie A, vincendo anche la Supercoppa di C nel 2000-2001. In Serie A ha disputato 57 incontri segnando una rete. Da calciatore professionista, dal 1986 al 2005 ha collezionato 519 presenze e 16 reti.

Calcio: malore per l’ex mister del Renate Roberto Cevoli, carriera da allenatore

Da allenatore ha guidato numerose squadre e per due volte il Renate. In Brianza è arrivato il 6 giugno 2017 e ha firmato un contratto annuale arrivando settimo nel Girone B con relativa ammissione ai Play-Off di girone. Nell’agosto 2021 è stato richiamato per sostituire il dimissionario Francesco Parravicini e ha portato la squadra nerazzurra al quarto posto.

Calcio: malore per l’ex mister del Renate Roberto Cevoli, l’abbraccio delle Pantere

Anche il Renate ha mandato un abbraccio virtuale di buon augurio all’ex mister. “Nell’abbraccio di Andrea Dossena c’è anche l’abbraccio di tutta la nostra famiglia, che ti è stata accanto per due stagioni intense, memorabili e ricche di soddisfazioni“, ha scritto la società.