Calcio, lo scout manager Alessandro Abdalla al lavoro per costruire il Seregno Fbc

«L’aggiudicazione del bando è stata per tutti un momento emozionante. Un attimo dopo essere stato informato, il presidente Alfredo Varini mi ha scritto ed io ho subito messo al corrente della novità i ragazzi, che nelle settimane precedenti avevano scelto di sposare il nostro progetto, segno di una fiducia tutt’altro che scontata». Alessandro Abdalla, scout manager, una delle figure chiave del Seregno Fbc, inquadra così il passaggio che l’ambiente ha vissuto soltanto pochi giorni fa.

Calcio: lo spessore di persone ed aziende decisivo per il progetto

«Credo -prosegue- che la serietà ed il credito delle persone e delle aziende coinvolte nel progetto siano stati decisivi nell’intercettare l’interesse di tanti atleti. Con la costruzione del gruppo, siamo a buon punto. Ci mancano un paio di Under, ma intendiamo aspettare: dopo il termine dei ritiri delle formazioni di serie D, è probabile che qualcuno finisca sul mercato e che ci siano opportunità da cogliere, a titolo definitivo o in prestito». Ai calciatori già annunciati, si sono aggiunti negli ultimi giorni i difensori Pietro Valtorta, dal Cinisello, Jacopo Trivieri, dalla Concorezzese, e William Meroni, dalla Lentatese. «La scelta -riprende lo scout manager– è stata quella di affidarci a chi già conosce una categoria come la Promozione, con l’obiettivo, in caso di salto di categoria, di puntellare la rosa per l’Eccellenza in seguito. Abbiamo voluto giocatori che già si conoscono, per superare più facilmente i problemi di amalgama che, partendo da zero, inevitabilmente ci saranno all’inizio».

Calcio: il programma della preparazione precampionato

La preparazione si svolgerà al centro sportivo Seregnello, a partire da venerdì 16 agosto. Quindi, seguiranno tre amichevoli allo stadio Ferruccio: martedì 20 agosto contro l’Olginatese, giovedì 22 agosto contro il Cinisello e domenica 25 agosto contro il Saronno. La prima uscita ufficiale sarà in Coppa Italia, con calendario ancora da fissare. Gli allenamenti durante la stagione sono previsti al Seregnello il martedì, il giovedì ed il venerdì, dalle 19.30.