Calcio, l’Fbc rompe il sortilegio: piega il Cantù San Paolo e vince finalmente al Ferruccio

A quasi cinquecentocinquanta giorni di distanza dall’ultima volta, una prima squadra seregnese è riuscita finalmente a tornare alla vittoria allo stadio Ferruccio in campionato. Il merito è dell’Fbc, che ha piegato 2-1 il Cantù San Paolo, in coda ad un’autentica battaglia, che ha visto i comaschi, ben messi in campo, dare filo da torcere ai loro avversari. Il successo ha permesso agli azzurri di agganciare i canturini al quinto posto, l’ultimo che a fine stagione consentirà l’acceso ai playoff, un’iniezione di fiducia utile all’ambiente, in un momento in cui lo staff tecnico sta ancora lavorando per assemblare l’organico costruito da zero in estate.

Calcio: il primo tempo è stato pirotecnico

Jacopo Morello murato da Alberto Ronzoni al momento del tiro

Al via, il tecnico di casa Gabriele Avella, privo dello squalificato William Meroni, ha tenuto in panchina Matteo Ferrari, penalizzato in settimana da un’influenza, ed Antonio Buccini, lanciando nell’undici titolare Jacopo Morello e Mattia Citterio, a disegnare un 4-1-4-1, con Simone Giambrone a protezione della difesa e Fabio Lucente e lo stesso Mattia Citterio larghi, a dare supporto ad Antonio Gentile, riferimento offensivo centrale. Il primo tempo è stato pirotecnico. Al 10’ ci ha provato in girata Edoardo Cima Vivarelli, ma il pallone si è perso alto. Al 12’, su corner di Mattia Citterio, una girata di destro di Jacopo Triveri non ha centrato il bersaglio. Al 14’ un’imbucata di Simone Canavesi ha preso d’infilata la retroguardia locale, spalancando la porta ad Edoardo Cima Vivarelli: determinante è stato Mirko Bizzi, che ha aspettato in piedi il folletto ospite ed ha respinto il suo tiro. Al 24’ Tommaso Villa si è opposto ad una botta da fuori di Mattia Citterio. Sul proseguimento dell’azione, la sfera è stata raccolta a sinistra da Stefano Papapicco, che ha disegnato un cross perfetto, sul quale Antonio Gentile è svettato e di testa non ha lasciato scampo a Tommaso Villa. Per i ragazzi di Gabriele Avella non c’è però stata nemmeno la possibilità di gioire. Appena 1’ più tardi, Simone Bianchi ha commesso una leggerezza in difesa, che ha permesso poi ad Edoardo Cima Vivarelli di servire da destra Mirko Drago: per il bomber, insaccare il pareggio è stato un gioco da ragazzi. La reazione dell’Fbc ha prodotto al 31’ un’occasione ancora per Antonio Gentile, che dopo un tentativo smorzato di Simone Giambrone, è stato murato da Tommaso Villa in uscita. Al 34’, un traversone di Edoardo Cima Vivarelli ha messo in apprensione Simone Bianchi e Jacopo Triveri, che non hanno liberato: il successivo diagonale di Mirko Drago è stato impreciso. Al 40’ nuovamente Edoardo Cima Vivarelli ha seminato il panico, pescando Jacopo Iodice: sul piazzato del numero 11 comasco, Mirko Bizzi in tuffo si è fatto trovare pronto. Allo scadere, Antonio Gentile ha innescato Simone Giambrone, che dal fondo ha messo in mezzo teso: Mattia Citterio in spaccata però non ci è arrivato.

Calcio: nella ripresa, decisivo è stato un rigore trasformato da Gentile

Mattia Citterio in possesso di palla

Nella ripresa, i seregnesi hanno provato a spingere con più continuità. Al 1’, su un calcio d’angolo di Pietro Valtorta, Mattia Citterio ha spizzato la sfera, spedendola sul fondo. Al 21’ la scena si è ripetuta: stavolta l’ex Vis Nova ha provato una deviazione in acrobazia, ma l’esito è stato identico al precedente. Al 29’ il neo entrato Matteo Ferrari ha imbeccato ancora Mattia Citterio, che ha concluso fuori dallo specchio della porta. Tempo 3’ e Matteo Ferrari, con un bello spunto sul fondo, si è guadagnato il fallo da rigore, spedendo sul dischetto Antonio Gentile, che ha realizzato. Con un uomo in meno, per l’espulsione di Simone Canavesi per proteste, i comaschi hanno cercato di risalire la china, ma al 38’ è servito un intervento disperato di Tommaso Aldè, che si è immolato su Mattia Citterio, per evitare l’allungo seregnese. Nel recupero, l’arbitro Gabriel Corrado di Cinisello Balsamo ha cacciato anche Alberto Ronzoni per somma di ammonizioni, interrompendo però un contropiede cinque contro due dei locali, tanto da far infuriare il pubblico in tribuna, che solo al triplice fischio finale ha potuto così esultare.

Calcio: nel prossimo turno, azzurri in trasferta a Colico

Un tentativo offensivo di Antonio Gentile, autore di una doppietta

Nel prossimo turno, domenica 13 ottobre, alle 15.30, l’Fbc sarà in trasferta sul campo della ColicoDerviese.

Calcio: il tabellino del match

L’esultanza di Antonio Gentile, dopo il rigore decisivo

Seregno-Cantù San Paolo 2-1

Marcatori: 25’ p.t. Gentile (S), 26’ Drago (C); 33’ s.t. Gentile (S) su rigore.

Seregno: Bizzi; Ferracane, Triveri (26’ s.t. Buccini), Bianchi, Valtorta; Giambrone; Lucente (36’ s.t. Cappellini), Morello (16’ s.t. Ferrari), Papapicco, Citterio (43’ s.t. Troiano); Gentile. A disp.: Guida, Cofrancesco, Fumagalli, Spinelli e Curatolo. All.: Avella.

Cantù San Paolo: Villa; Camagni (14’ s.t. Magro), T. Aldè, Ronzoni, Rampoldi; Cima Vivarelli, Canavesi, A. Aldè, Iodice (37’ s.t. Pasqualin); Riolo (40’ s.t. Nespoli), Drago. A disp.: Volontè, Pizzi, Tagliabue, Sottocasa, Bernardo e Viganò. All.: Motta.

Arbitro: Corrado di Cinisello Balsamo.

Note: ammoniti Bizzi (S) per comportamento non regolamentare, A. Aldè (C) e Cima Vivarelli (C) per gioco falloso, Motta (all. C) per proteste; espulsi Canavesi (C) al 32’ s.t. per proteste e Ronzoni (C) al 48’ s.t. per somma di ammonizioni (proteste e gioco falloso). Calci d’angolo: 10-2 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.