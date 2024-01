Calcio, la Curva Nord Seregno chiede che la nuova società sia affidata a Stefano Verga del Como Women

La Curva Nord Seregno prende posizione in merito alla proprietà della nuova società, che a partire dalla prossima stagione agonistica rappresenterà la città di Seregno sui campi del campionato di Promozione, dopo che il 1913 Seregno è uscito di scena ed è classificato dalla Figc come sodalizio inattivo. La tifoseria organizzata azzurra ha scelto lo strumento di una lettera aperta, indirizzata al sindaco Alberto Rossi, per chiedere che il protagonista della rinascita sia Stefano Verga, l’imprenditore comasco, presidente del Como Women, che disputa le sue gare casalinghe nello stadio Ferruccio di Seregno, che nell’autunno scorso, tramite la nostra testata, aveva manifestato la sua intenzione di far ripartire il calcio maschile in una città che lo ha accolto come meglio non avrebbe potuto.

Calcio: l’esigenza di puntare su un imprenditore serio

«La Curva Nord Seregno -recita la comunicazione, facendo riferimento alle tante voci che si stanno rincorrendo-, alla luce dei rumors più o meno veritieri che circolano nell’ambiente, chiede al sindaco Alberto Rossi di aprire gli occhi ed affidare a Stefano Verga il progetto di rinascita della squadra. Nel momento di difficoltà, nessuno si è fatto avanti ed adesso che c’è un imprenditore serio e disponibile, non è proprio il caso di farselo scappare, affidando le sorti del Seregno a personaggi più o meno discutibili. Verga presidente». L’opinione della Curva Nord Seregno era già emersa chiaramente in occasione dell’ultima partita casalinga del Como Women contro la Sampdoria, disputata domenica 14 gennaio, quando una sua delegazione ha regalato una sciarpa azzurra allo stesso Verga, che l’ha accolta con un sorriso.