Calcio, il Seregno Fbc travolge il Biassono: ora il secondo posto dista solo tre punti

Seconda vittoria consecutiva per il Seregno Fbc, che ha travolto il Biassono allo stadio Ferruccio, nel primo turno infrasettimanale del girone B del campionato di Promozione, issandosi così al quarto posto in classifica con sedici punti, solo tre in meno del Lissone, che domenica 3 novembre sarà ospite nell’impianto di piazzale Olimpico a Seregno, in un match fondamentale nella corsa alla seconda posizione, con la prima che sembra ormai appannaggio della Vis Nova Giussano, ancora a punteggio pieno dopo nove turni.

Calcio: Giambrone, Gentile e Lucente chiudono i conti dopo un avvio complicato

L’esultanza degli azzurri dopo la seconda rete di Gentile

Il calendario molto fitto non ha consigliato alcun turnover al tecnico di casa Gabriele Avella, che al via ha schierato praticamente tutti i suoi elementi migliori, con Stefano Papapicco ormai stabilmente scelto come playmaker e Matteo Ferrari ancora dietro le punte. L’inizio è stato favorevole agli ospiti. Al 4’ un errore di Jacopo Triveri ha innescato Jacopo Aceto, che dal limite ha concluso di destro, chiamando Mirko Bizzi a superarsi, per deviare la sfera sul fondo. Al 10’ è stato Stefano Papapicco a farsi soffiare il cuoio sempre da Jacopo Aceto, che ha poi servito Fatie Bamba, fermato anche in questo caso da un attento Mirko Bizzi. Il primo squillo dei locali è stato al 17’ di Antonio Buccini, che con un sinistro dal limite ha fatto sibilare la palla vicina al palo. Al 19’ il ghiaccio lo ha rotto Simone Giambrone, che dopo due parate importanti di Simone Glionna, prima su Matteo Ferrari e poi su Fabio Lucente, ha infilato di prepotenza sotto la traversa. Il gol ha messo le ali agli azzurri, che al 33’ hanno raddoppiato con Antonio Gentile, bravo nel finalizzare un’azione nata da un break di Antonio Buccini e rifinita con un assist da Fabio Lucente. Al 41’ lo stesso numero undici ha fatto scendere il sipario, insaccando dopo una bella combinazione con Matteo Ferrari, che lo ha smarcato di tacco. Al 46’ un destro di Stefano Papapicco è terminato sul fondo.

Calcio: nella ripresa, Ferrari, Papapicco e Lucente completano il quadro

Mirko Bizzi, decisivo in avvio, in azione palla al piede

Nella ripresa, la contesa si è trascinata fino al 24’, quando Fabio Lucente ha servito sulla corsa Matteo Ferrari, che da un passo ha siglato la sua prima rete stagionale. Al 30’ ci ha provato il neo entrato Pietro Valtorta, ma Simone Glionna non si è fatto sorprendere e si è rifugiato in corner. Al 36’ una punizione di Matteo Ferrari dall’out mancino ha trovato a centro area Stefano Papapicco, che di testa ha battuto l’incolpevole Simone Glionna. A tempo scaduto, il quadro lo ha completato Fabio Lucente, autore sul fondo di una giocata sopraffina, conclusa con un morbido tocco da un metro.

Calcio: il prossimo impegno sarà il derby contro il Lissone

Una fase di gioco nel primo tempo

Domenica 3 novembre, alle 14.30, sempre allo stadio Ferruccio, il Seregno Fbc attende come detto il Lissone, in un derby molto importante ai fini della graduatoria.

Calcio: il tabellino dell’incontro

Una manovra degli ospiti davanti alla panchina di Vezzoli

Seregno Fbc-Biassono 6-0

Marcatori: 19’ p.t. Giambrone (S), 33’ Gentile (S), 41’ Lucente (S); 24’ s.t. Ferrari (S), 36’ Papapicco (S), 47’ Lucente (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (1’ s.t. Ferracane), Triveri, Bianchi (9’ s.t. Meroni), Fumagalli (21’ s.t. Valtorta); Buccini, Papapicco, Giambrone (29’ s.t. Morello); Ferrari; Lucente, Gentile (16’ s.t. Citterio). A disp.: Guida, Spinelli, Cappellini e Troiano. All.: Avella.

Biassono: Glionna; Pinciaroli, Formenti (21’ s.t. Cossa), Polledri, Formato; Darone (39’ s.t. Castagna); Shala (39’ s.t. Privitera), Giugno, Fossati (11’ s.t. Bianco), Aceto; Bamba (32’ s.t. Cenetti). A disp.: Giorgetti, Rosa, Paino e Marinaci. All.: Vezzoli.

Arbitro: Forte di Milano.

Note: ammoniti Cofrancesco (S), Fumagalli (S), Ferracane (S) e Giugno (B), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 7-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 3’ s.t.