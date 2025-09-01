Una sconfitta ha concluso il ciclo di amichevoli estive del Seregno Fbc. Domenica 31 agosto, a Solbiate Arno, gli azzurri sono stati piegati 1-0 dalla Solbiatese, una delle formazioni più competitive, se non la più competitiva in assoluto, dell’Eccellenza regionale. La gara è stata piacevole ed ha confermato le impressioni evidenziate dalle uscite precedenti, con una fase difensiva già ben registrata, mentre la manovra offensiva ancora deve essere migliorata.

Calcio: la gara si sblocca nel primo tempo

Una fase di gioco del primo tempo

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella, privo di Stefano Baldan, indisposto, oltre che di Matteo Ferrari, alle prese con il problema fisico che lo ha frenato in queste settimane, ha schierato Mirko Bizzi tra i pali, Simone Annoni, Davide Lozza, Andrea Bosco e Pietro Valtorta a comporre la retroguardia, Tommaso Bombino, Tommaso Ferrara e Stefano Papapicco in mezzo, Diego Viscardi in veste di trequartista, alle spalle di Simone Pontiggia e Samuele Calmi. Il copione è stato da subito vivace, anche se, perché la situazione si sbloccasse, è stato necessario attendere mezz’ora. A rompere il ghiaccio per i padroni di casa è stato Maurizio Cosentino, che è svettato su un corner di Gonzalo Escudero e di testa ha insaccato.

Calcio: nella ripresa, Barbosa e Papapicco vicini al gol

Avella osserva nella ripresa un tentativo di attacco dei suoi ragazzi

Nella ripresa, i due tecnici hanno concesso progressivamente spazio a gran parte degli effettivi a loro disposizione in panchina. I varesini hanno sfiorato il bis al 13’, quando Mirko Bizzi, già in forma campionato, si è opposto in tuffo ad un diagonale di Joao Barbosa. Gli ospiti dal canto loro invece sono andati vicini al pareggio al 26’, minuto in cui, in mischia, Stefano Papapicco, di testa, ha mancato di poco il bersaglio grosso.

Calcio: ora il debutto nella Coppa Italia

Il portiere Mirko Bizzi in azione

Il programma ora prevede due appuntamenti ravvicinati, di taglio differente. Venerdì 5 settembre, alle 19.30, è prevista la presentazione ufficiale della squadra nel parco del Fuin in via Cagnola, nell’ambito della festa della Madonna della Campagna, mentre sabato 6 settembre, alle 20.30, al Ferruccio, andrà in scena la gara valida per il primo turno della Coppa Italia di Eccellenza, con avversario il Cinisello.