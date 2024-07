Calcio, il Renate chiude la fase di preparazione in Val Brembana con un successo nel test contro il Villa Valle

Il Renate ha concluso il ritiro in alta Val Brembana disputando una seconda partita amichevole, nella quale ha superato (risultato finale 3-0) il Villa Valle, squadra che partecipa al campionato di serie D. Le reti portano la firma di Gardoni, De Leo e Plescia. Nella prima amichevole la squadra nerazzurra aveva sconfitto (4-1) la Social Football Academy, grazie alle reti di Mazzaroppi, Di Nolto, Bocalon e De Leo. Il Renate da martedì 30 luglio riprenderà la preparazione in Brianza.

Calcio: il resoconto dell’amichevole con il Villa Valle

Renate-Villa Valle 3-0

Renate: Ombra; Anghileri, Auriletto, Gardoni, Riviera; Ciarmoli, Vassallo, Mazzaroppi; Ghezzi, Bocalon, Di Nolfo. A disposizione: Bartoccioni, Eleuteri, Possenti, Delcarro, Plescia, Procaccio, Regonesi, Bonetti, Pellegrino, De Leo, Ziu, Currarino. All.: Foschi.

Villa Valle: Offredi; Marocco, Cortinovis, Micheli, Annan; Zaccariello, Valenti, Forlani; Perrotti, Ferrario, Siani. A disposizione: Bonetti, Samuel, Lancini, Martinelli, Moretto, Bellandi, Brigidi, Buzzoni, Torri, Arioli, Beloli, Carrara, Contini, De Bernardi, Gavazzeni, Mocchi. All.: Sgrò.

Le azioni più significative. Nel primo tempo dopo una bella parata di Ombra su tiro insidioso di Annan, il Renate all’11’ sblocca il risultato: corner dalla sinistra, nel mucchio sbuca Gardoni (terzino goleador in prestito dall’Atalanta) che insacca. La reazione del Villa Valle viene contenuta dalla difesa del Renate. Nel secondo tempo, nonostante i numerosi avvicendamenti nella formazione, al 5’ il Renate raddoppia il vantaggio: cross dalla destra, De Leo vince il duello con Moretto e insacca. Al 23’ Plescia (attaccante rientrato in Brianza dove si era già reso utile alla squadra nerazzurra in diverse stagioni) scatta sul filo del fuorigioco e batte Comi in uscita.