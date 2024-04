Calcio, il Muggiò lancia la “FootWork League”, torneo giovanile tre contro tre

Nel solco di un’attenzione ai giovani che, da sempre, è una caratteristica della sua attività, l’Fcd Muggiò ha calendarizzato per domenica 26 maggio, allo stadio Caduti di Superga di via Legnano a Muggiò, la disputa della “FootWork League”, torneo riservato a squadre composte da tre giocatori, che metterà in palio premi importanti.

Calcio: iscrizioni riservate ai nati tra il 2009 ed il 2018

Possono iscriversi (a numero chiuso) i nati tra il 2009 ed il 2018, che riceveranno anche un minikit. Per informazioni, occorre inviare una mail all’indirizzo segreteria@fcdmuggio.it o telefonare al 345/ 2396455.

Calcio: il coronamento di una stagione positiva

L’iniziativa costituirà uno dei coronamenti della stagione della società gialloblù, che si sta ben disimpegnando con la sua prima squadra nel campionato di Eccellenza e con gli atleti del settore giovanile nelle rispettive categorie di appartenenza.