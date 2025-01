Calcio, il Castello Città di Cantù piega ancora il Seregno Fbc: decide una prodezza del giovane Cappelletti

Un punto in due partite, con nessun gol realizzato e lo svantaggio dalla Vis Nova Giussano capolista salito da quattro a nove punti, mentre Ac Lissone, Speranza Agrate e Lesmo, gli ultimi due dei quali saranno nell’ordine i suoi prossimi avversari, lo hanno raggiunto al secondo posto in classifica nel girone B del campionato di Promozione. Sono i numeri che fotografano il momento di crisi attraversato all’inizio del nuovo anno solare dal Seregno Fbc, sconfitto nuovamente dal Castello Città di Cantù, che dopo il successo in settembre allo stadio Ferruccio, ha replicato sul proprio campo, al termine di una partita più combattuta che bella, decisa al quarto d’ora della ripresa da una rete di Riccardo Cappelletti, centrocampista centrale classe 2007.

Calcio: primo tempo combattuto, ma senza marcature

Matteo Ferrari a terra, sotto gli occhi dell’arbitro Riccardo Mufatti di Sondrio

Al via, il tecnico ospite Gabriele Avella ha rilanciato nell’undici titolare Alessandro Fumagalli, preferito come terzino sinistro a Pietro Valtorta, mentre in mezzo Simone Giambrone è stato schierato mezzala destra, con Antonio Buccini in panchina. Al 2’, su un corner di Matteo Ferrari, l’ex di turno Davide Lozza ha colpito di testa, favorendo il tocco sottomisura di Simone Pontiggia, arginato da Jacopo Foti in tuffo. All’11’, ancora Matteo Ferrari ha messo in movimento Antonio Gentile, che dal fondo ha trovato Simone Pontiggia, la girata del quale è stata ribattuta sempre da Jacopo Foti. Al 22’ Simone Pontiggia ci ha riprovato su punizione, ma il suo destro è terminato alto. Al 33’ sono stati i locali a farsi vivi su calcio da fermo con Pietro Martirani: la sua conclusione è filtrata in mezzo alla barriera, prima di spegnersi a lato. Al 35’ una terza punizione ha visto protagonista Matteo Ferrari, che ha disegnato una parabola arcuata, alzata sopra la traversa da Jacopo Foti. Al 40’ Leonardo Poggio ha sfidato la sorte di destro, senza tuttavia inquadrare la porta.

Calcio: nella ripresa, la traversa ferma Simone Pontiggia

Una fase di gioco della ripresa

Nella ripresa, al 2’ Alessandro Cofrancesco ha crossato teso dal fondo, trovando Stefano Papapicco libero in area: il capitano ha controllato, ma il suo tentativo di destro è risultato strozzato e la sfera si è adagiata sul fondo. Al 4’ una botta dalla distanza di Marco Scaccabarozzi ha mancato di poco il bersaglio. Al 5’ Simone Pontiggia è partito in progressione dalla sinistra e, sul limite dell’area, ha estratto dal cilindro un destro potente, che si è stampato sulla traversa. La svolta del match è stata in pratica questa. Appena 10’ più tardi, al quarto d’ora, una palla respinta male della difesa azzurra è stata recuperata da Lorenzo Rossi, che ha imbucato per l’accorrente Riccardo Cappelletti: solo davanti a Mirko Bizzi, il numero sei locale lo ha infilato in diagonale. La reazione dell’Fbc è stata improduttiva sul piano della finalizzazione. Al 33’ Pietro Martirani ci ha riprovato su punizione, ma Mirko Bizzi ha bloccato senza difficoltà. Nel finale, il disperato forcing seregnese ha avuto come prim’attore Antonio Gentile, che al 41’ ha concluso di destro, spedendo la palla a lato. Al 42’ il centravanti è arrivato per primo su un cross di Pietro Valtorta dalla sinistra, ma la sua girata, sporca, è stata preda di Jacopo Foti.

Calcio: ora il calendario propone la sfida alla Speranza Agrate

Un tentativo di impostazione di Simone Bianchi, sotto gli occhi di Mirko Bizzi e Pietro Valtorta

Come detto, il prossimo avversario di Stefano Papapicco e compagni sarà la Speranza Agrate, in chiara risalita, attesa allo stadio Ferruccio domenica 26 gennaio, alle 14.30.

Calcio: il tabellino del match di Cantù

Matteo Ferrari subisce un fallo nel primo tempo

Castello Città di Cantù-Seregno Fbc 1-0

Marcatore: 15’ s.t. Cappelletti (C).

Castello Città di Cantù: Foti; Raimoldi, Cammarano, Zalli, Poggio; Martirani (48’ s.t. Bernocchi), Scaccabarozzi, Rossi, Cappelletti, Campi (24’ s.t. Casartelli); Traversa (44’ s.t. Ajouli). A disp.: Porta, Marson, Cogotzi, Smalko e Rizzo. All.: Camarda.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Lozza, Bianchi, Fumagalli (17’ s.t. Valtorta); Giambrone (23’ s.t. Buccini), Baldan, Papapicco (34’ s.t. Dell’Occa); Ferrari (17’ s.t. Lucente); Pontiggia, Gentile. A disp.: Guida, Ferracane, Morello, Curatolo e Citterio. All.: Avella.

Arbitro: Mufatti di Sondrio.

Note: ammoniti Raimoldi (C), Rossi (C), Cappelletti (C), Scaccabarozzi (C), Fumagalli (S) e Valtorta (S) per gioco falloso, Zalli (C) per proteste. Calci d’angolo: 8-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.