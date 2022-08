Calcio femminile: Como Women, ultimo test precampionato a Verona

Per l’atteso esordio del Como Women in serie A (partita con la Juventus Women allo stadio Ferruccio di Seregno sabato 27 agosto in notturna) è iniziato di fatto il conto alla rovescia. La squadra Como Women disputerà l’ultima amichevole pre-campionato sabato 20 agosto a Verona dove alle 17 affronterà il Chievo, squadra che milita in serie B per poi iniziare la sua avventura nel massimo campionato di calcio femminile.

Calcio femminile: Como Women e l’allenamento con le Golden Bears

Nella penultima partita di preparazione alla serie A, il Como Women è sceso in campo per un allenamento congiunto internazionale con le americane della Western New England University. Le “Golden Bears”, come vengono soprannominate in patria, hanno fatto tappa a Como durante il loro tour estivo in Italia. La formula dell’allenamento congiunto è stata quella dei due tempi da 45 minuti, senza limiti di sostituzioni e, alla fine di una piacevole esibizione, il risultato finale è stato di quindici reti a una per Como Women che ha superato con merito il team Western New England University. Per l’occasione l’allenatore comasco Sebastian de la Fuente ha fatto scendere in campo la formazione che con ogni probabilità sarà quella che gli sportivi vedranno all’opera sabato 27 agosto alle 20,30 al Ferruccio nella partita con la Juventus Women con il tridente offensivo composto dalla norvegese Camilla Linberg, dall’estone Vlada Kubassova e dall’italiana Elisa Carravetta. La partita però è iniziata con una doccia fredda per il Como Women in quanto le americane sono passate in vantaggio dopo soli 5 minuti di gioco. Sugli sviluppi di calcio d’angolo, infatti, Lindsey ha staccato più in alto di tutte e segnato il gol dell’1-0 per le “Golden Bears”. Sono bastati però alcuni minuti al Como Women per ribaltare il risultato grazie alle doppiette della Linberg, della Kabassova e alle reti della Carravetta e della tedesca Vivien Beil. Nel secondo tempo de la Fuente ha effettuato ben undici cambi, ciononostante il Como Women ha certificato la sua superiorità con le reti con Chiara Beccari e Greta Di Luzio (per entrambe una tripletta) quindi con Miriam Picchi, Matilde Pavan e Sofia Sperduto.

Calcio femminile: Como Women e le parole del mister De La Fuente

L’allenatore Sebastian de la Fuente a fine allenamento congiunto: “Abbiamo affrontato questa partita di allenamento come le altre che abbiamo finora giocato: pensando che è un test in più per completare la preparazione. Le sensazioni sono state positive e questo ci permette di continuare a lavorare per arrivare pronti all’inizio del campionato. Sabato avremo un ultimo test col Chievo Verona, in trasferta, per preparare la partita con la Juventus Women”.