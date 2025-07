Calcio: ecco la Serie B del Monza, con partenza già a prova di maturità

Sarà un agosto torrido per il Monza: prima l’amichevole di extralusso con l’Inter il 12, poi il debutto in Coppa Italia con il Frosinone 17 e infine il nuovo esordio in Serie B con il Mantova (sempre in casa, all’U-Power Stadium) e la prima trasferta del campionato a Bari. Mercoledì sera, a Palazzo Te a Mantova, la Lega di Serie B ha svelato i calendari per il torneo cadetto che comincerà tra meno di un mese.

Calcio: ecco la Serie B del Monza, l’unico derby lombardo già alla prima giornata

Il Monza giocherà alla prima giornata l’unico derby lombardo della stagione. Si disputerà nell’arena biancorossa, con giorno e orario ancora da stabilire, ma sicuramente nel fine settimana compreso tra il 22 agosto, il venerdì d’apertura del campionato, e la domenica immediatamente successiva.

Calcio Serie B presentazione calendario 2025-2026 a Palazzo Te a Mantova – foto Serie BKT

Dopo una settimana il primo viaggio dell’anno, già uno di quelli importanti, il 30 agosto a Bari. Prima della chiusura del mercato, prima del closing per il passaggio delle quote, in un periodo ancora vacanziero. C’è già oggi il rischio di un seguito limitato di tifosi, che se vorranno essere presenti al San Nicola dovranno iniziare a programmare tutto per tempo, anche se ancora non si conoscono la data e l’orario esatto.

Quest’anno non ci sono problemi di sovrapposizioni con il Gran Premio di Formula 1 perché la gara si correrà durante la prima pausa delle nazionali, domenica 7 settembre, quindi il calendario può scorrere via liscio.

Calcio: ecco la Serie B del Monza, il tour de force di settembre

Il primo mese però sarà decisamente in salita, soprattutto per le trasferte al sud. Al rientro in attività del 13 settembre è già in programma il viaggio ad Avellino, poi gli incroci casalinghi consecutivi con Sampdoria e Padova. In mezzo ci sarebbe anche il turno infrasettimanale di Coppa Italia, qualora i biancorossi dovessero superare il Frosinone ad agosto. E subito dopo anche la sfida con l’Empoli neo retrocessa. Sono potenzialmente 5 partite in 17 giorni, una ogni tre: un tour de force per aprire l’anno.

Calcio: ecco la Serie B del Monza, le gare di cartello

Le gare di cartello: il 28 ottobre a Palermo, il 13 dicembre a Venezia. Quest’anno ci sarà anche la pausa lunga invernale, dal 27 dicembre al 10 gennaio. Al ritorno (che si apre il 17 gennaio con il Frosinone), gli eventuali scontri diretti – sempre che siano ancora tali – saranno in casa: il 14 marzo con il Palermo e il 21 con il Venezia, in un mese difficile che presenta anche Cesena, Spezia e Reggiana, prima della pausa pre-pasquale delle nazionali.

Calcio: ecco la Serie B del Monza, Pasquetta e il gran finale

Nota di servizio: si giocherà anche a Pasquetta, a Catanzaro, discreta gita fuori porta con scalo a Lamezia Terme. In chiusura, l’evocativa trasferta di Marassi con la Sampdoria il 18 aprile, poi in casa il 25 con il Modena, a Mantova nel giorno dei lavoratori e all’U-Power con l’Empoli il 9 maggio nella speranza di avere qualcosa da festeggiare.