È aperta la prevendita dei biglietti per l’amichevole Monza-Inter, l’ultimo scampolo di Serie A in programma all’U-Power Stadium martedì 12 agosto alle 21. Un’amichevole di lusso prima del via ufficiale della stagione: la Coppa Italia il 17 agosto contro il Frosinone, la prima di campionato di Serie B con il Mantova in calendario per sabato 23 agosto.

Calcio: in vendita i biglietti per Monza-Inter del 12 agosto, i prezzi

Il range dei biglietti va dai 10 euro delle curve, la Sud Davide Pieri a cui si accede con l’Ac Monza Card e la Nord per gli ospiti, ai 20 euro della tribuna Est 2° Livello, 30 euro tribuna Est 1° livello, 35 euro per la tribuna Gold Laterale, 45 euro per la tribuna Gold Centrale. Oltre ai biglietti ridotti Under 18, prevista la formula “Intero + omaggio Under 18” che prevede solo il pagamento di un ingresso (Intero). L’acquisto online prevede l’aggiunta dei costi di commissioni e prevendita.

Calcio: in vendita i biglietti per Monza-Inter del 12 agosto, il settore ospiti

Per il Settore Ospiti biglietti in vendita al prezzo intero di 10 euro (più commissioni di servizio). I residenti in provincia di Monza e Brianza potranno procedere con l’acquisto solo se in possesso di fidelity card dell’Inter. I non residenti in provincia di Monza e Brianza potranno acquistare senza limitazioni.