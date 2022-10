Calcio, Eccellenza: tutto bene per le brianzole

In serie D, nel girone B, dopo due turni negativi la Folgore Caratese è tornata alla vittoria. I lambraioli hanno inflitto un secco 3-0 al Desenzano con reti nel primo tempo di Valsecchi (32’) e Corbo (44’) e nella ripresa di Barazzetta (30’).

Calcio, Serie D: la Folgore Caratese vince a Desenzano

I padroni di casa hanno letteralmente dominato i gardesani e il tris di gol poteva anche essere raddoppiato. Una giornata la nona in cui tutto è andato per il meglio, tanto che gli ospiti hanno avuto la possibilità di realizzare il goal della bandiera, sia pure a tempo scaduto (93’) per un fallo di Beye su Bardelloni, ma il mezzo sinistro bresciano calciava sopra la traversa. Col sorriso in volto l’allenatore brianzolo Giuliano Melosi ha commentato: “Una vittoria bella e meritata, è stata la stessa Folgore Caratese delle ultime gare solo che oggi siamo riusciti a concretizzare cosa che ci era mancata altre volte. Siamo diventati squadra, sono tutti giovani e i giovani fanno aspettati e fatti crescere. Adesso siamo in linea con i nostri obiettivi”.

Calcio, Eccellenza: tutte bene dopo 10 giornate

Nel campionato di Eccellenza tutte le brianzole del monzese per la prima volta dopo dieci giornate sono uscite dal terreno di gioco con un risultato positivo.

Calcio, Eccellenza: Ac Leon

Ha iniziato l’Ac Leon, nel girone B, che nell’anticipo di sabato 29 ha piegato il Zingonia-Verdellino penultimo della classe per 3-1 con reti di Giangaspero e la solita doppietta di Bonseri.

Nel girone B, sono stati tre i pareggi.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano di fronte al pubblico di casa contro il Calvairate (1-1) ha recuperato lo svantaggio del primo tempo con un goal del giovane Galbiati (2004) al suo esordio al 42’ della ripresa. Il risultato è stato sostanzialmente giusto in quanto le due contendenti hanno giocato prevalentemente a centrocampo e sono andate in goal su due episodi. Il Calvairate apriva le marcature al 20’ del primo tempo con Stefanìa con un tiro da fuori area.

Per il ds Marino Fumagalli “giocare senza cinque titolari non è sempre facile e i giovani cercano di fare quello che possono. Un punto che fa classifica e morale”.

“Contro il Calvairate siamo stati meno offensivi che in altre occasioni – ha ricordato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – però siamo positivi da quattro giornate. Mi aspettavo qualcosa di meglio da alcuni giocatori che hanno fatto un passo indietro rispetto alle gare precedenti e così la squadra non ha reso come avrebbe dovuto. Aver recuperato lo svantaggio vuol dire che c’è molto spirito e aver voglia di migliorare”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Nell’anticipo di sabato sera l’Ardor Lazzate, dopo quattro vittorie consecutive, ha dovuto dividere la posta in palio di fronte al Gavirate (1-1). Andavano in vantaggio i padroni di casa al 39’ pt con Artaria che avrebbe potuto raddoppiare al 15’ della ripresa ma falliva un penalty con lo stesso Artaria parato da Menegon, e cosi i rossoblue in contropiede pareggiavano al 24’ con Incarbone. I brianzoli colpivano una traversa con Corioni e con Artaria, poi nei minuti finali ha rischiato di perdere a seguito di un calcio di punizione.

“Ho un grosso rammarico, abbiamo giocato la miglior partita, dominato per 70 minuti – ha commentato l’allenatore Ivan Stincone – e in classifica è finito solo un punto”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Ha interrotto la serie negativa che durava da quattro giornate consecutive il Muggiò (2-2) con la Solbiatese con reti di Crimaldi e Mair.

“È stata una bella partita equilibrata – ha affermato il tecnico Francesco Natobuono – tutto è stato deciso nella ripresa. I varesini andavano in vantaggio per 2-0 e noi dal 40’ in poi riuscivamo ad accorciare e pareggiare. Un finale da cardiopalma che mi è piaciuto perché ha visto la grande reazione dei miei ragazzi”.

Calcio, Eccellenza: prossimo turno il 2 novembre

L’Eccellenza torna in campo già mercoledì 2 novembre, nell’anticipo della 17esima giornata. Nel girone A, il Vis Nova riceverà al centro sportivo Stefano Borgonovo la capolista Oltrepò, alle 15, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Ardor Lazzate-Magenta e Muggiò-Virtus Binasco; nel girone B, il Leon sarà in trasferta a San Pellegrino Terme.