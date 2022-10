Scialbo pareggio senza reti per il Seregno sul campo della Virtus CiseranoBergamo

Pareggio senza reti per il Seregno sul campo della Virtus CiseranoBergamo. La divisione della posta, nella nona giornata del girone B del campionato di serie D, è maturata al termine di un match privo di emozioni, in cui le due formazioni si sono equivalse ed in cui i due portieri hanno dovuto effettuare pochissime parate degne di note. Nella prima frazione, sono stati i padroni di casa ad andare più vicini al gol al 21’, con una punizione di Angelo Panatti, deviata sul fondo da Emanuele De Bono. Nella ripresa, al contrario, gli ospiti ci hanno provato al 17’ con un diagonale di Gabriel Henin, bloccato a terra senza patemi da Gabriele Cavalieri, e con una girata volante allo scadere di Gian Marco Staffa, sulla quale l’estremo difensore di casa si è fatto trovare vigile ed ha alzato sopra la traversa.

Serie D: ora il Seregno attende lo Sporting Franciacorta

Una mischia infruttuosa nell’area di casa

Nel prossimo turno, gli azzurri riceveranno in casa lo Sporting Franciacorta. La gara sarà disputata allo stadio Ferruccio lunedì 7 novembre, alle 20.30.

Serie D: il tabellino del match di Ciserano

Una fase del match

Virtus CiseranoBergamo-Seregno 0-0

Virtus CiseranoBergamo: Cavalieri; Moioli, Nessi, Gritti, Donati Sarti (27’ s.t. Belloli); Viscardi (32’ s.t. Palazzi), Jaouhari, Carecccia, Pellegrini; Panatti (21’ s.t. Caraffa), Vitali. A disp.: Mossali, Tarasco, Moscconi, Monti, Martinelli e Bertoli. All.: Del Prato.

Seregno: De Bono; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò; Iurato (24’ s.t. Bartolotta), Cavagna (8’ s.t. Santonocito), Pignat (12’ s.t. Staffa); Felleca (32’ s.t. Pozzoli), Henin (24’ s.t. Bardotti), Diop. A disp.: Sala, Sordillo, Izzi e Zangrillo. All.: Lanzaro.

Arbitro: Bianchi di Prato.

Note: ammoniti Belloli (V), Henin (S), Priola (S) e Pozzoli (S) per gioco falloso, Careccia (V) per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 9-8 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.