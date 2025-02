Calcio, Eccellenza: Leon Vimercate perde e si separa da mister Joelson

È proseguito anche nella 23esima giornata il periodo tribolato delle squadre brianzole, soprattutto per quelle che militano nel Girone B. La Leon Vimercate ha perso 3-1 con la Trevigliese, una sconfitta pagata a caro prezzo dall’allenatore Joelson sollevato dall’incarico; la Fucina Muggiò è caduta con la Cisanese e con lo stesso risultato e la Casati Arcore è stata superate (0-2) dall’Accademy Calvairate. Il Mapello che pur ha pareggiato (0-0) a Cologno al Serio, ha visto ridursi a cinque lunghezze il vantaggio sul Real Codogno.

Nel Girone A il derby tra Meda e Base 96 Seveso è finito con la vittoria (1-2) degli ospiti, la Lentatese è tornata al successo superando 0-1 il Sedriano e l’Ardor Lazzate ha perso 1-0 con la Vergiatese. Nella lotta per il primato la Rhodense ha battuto (1-0) il Pavia nel big match ma a sorridere è stata la Solbiatese che con la zampata di Torraca a Robbio ha ritrovato la vetta e, per l’occasione, ha ringraziato il Legnano che ha battuto di misura il Mariano.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese ha conquistato una vittoria pesantissima in casa del Sedriano, con un calcio di rigore trasformato al 95’ da Siano. La partita si è accesa sin dai primi minuti con entrambe le contendenti alla ricerca della rete sblocca-punteggio. Il Sedriano ha cercato più volte di sbloccare il risultato e, attorno alla mezz’ora, ha colpito la traversa con Tomassone. I padroni di casa, dopo questo episodio, perdono Menni espulso dal direttore di gara. Nella ripresa il ritmo si abbassa ma il Sedriano si complica ulteriormente il proprio cammino all’80’ quando Parrella rimedia il secondo giallo e deve rientrare anzitempo negli spogliatoi. Ma le emozioni non sono ancora finite. A una manciata di secondi dal triplice fischio Borsani si incunea nell’area del Sedriano e viene atterrato. Dal dischetto Siano trasforma con freddezza il penalty regalando alla Lentatese tre punti vitali per effettuare il sorpasso proprio nei confronti del Sedriano.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso-Meda

Colpo in ottica salvezza messo a segno dalla Base 96 Seveso che allo stadio Mino Favini ha sconfitto il Meda (2-1) spingendolo ulteriormente verso la zona playoff. Al Meda infatti non è bastata l’ottava rete di Samuele Calmi per interrompere un periodo negativo. L’undici bianconero non vince dallo scorso 7 dicembre (1-0 sul Casteggio) e da allora ha portato a casa soltanto due pareggi, il 14 dicembre con la Vergiatese (0-0) e il 12 gennaio con il Casteggio (1-1). Sorride invece la Base 96 Seveso che ha raccolto tre punti in rimonta grazie alla doppietta dell’attaccante Luca Marinaci (classe 2000) alla quinta partita da titolare.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Passo falso dell’Ardor Lazzate sconfitto di misura dalla Vergiatese in una partita combattuta ma avara di emozioni, caratterizzata da numerosi duelli a centrocampo e da poche azioni pericolose. Nel secondo tempo l’Ardor ha sfiorato il vantaggio con un tiro di Becerri che si stampato sul palo ma al 63’ è stata la Vergiatese a trovare il guizzo decisivo con Marin per battere il portiere De Toni. Con questa sconfitta l’Ardor Lazzate scivola al sesto posto, superato in classifica dalla Caronnese e, al momento, è fuori dalla zona play-off.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica: Solbiatese 50 punti; Rhodense, Mariano Calcio 49; Pavia 47: Caronnese 45; Ardor Lazzate 44; Saronno 36; Sestese 31, Vergiatese 28; Cinisello 27; Lentatese 26; Legnano, Sedriano 25; Meda, Casteggio 22; Ispra 18; Base 96 Seveso 16; Robbio Libertas 12 punti.

Prossimo turno. Domenica 23 febbraio 2025. Ore 14,30: Base 96 Seveso – Legnano; Lentatese – Caronnese; Ispra – Ardor Lazzate; Cinisello – Meda.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Allo stadio “Caduti di Superga” di Muggiò il risultato del match tra la Cisanese di mister Bertarelli e la Fucina con in panchina il presidente-allenatore Luciano Pace, sorride al team bergamasco che dopo aver domato il Mapello e la Leon ha conquista l’undicesima vittoria e proseguito la sua corsa arrembante ai play-off. La Cisanese ha ipotecato la vittoria grazie alle invenzioni di Gini che al 32’ ha appoggiato il pallone a Lizzola che ha centrato la porta presidiata da Menegon mentre al 52’ ha offre a Valli la possibilità di raddoppiare il vantaggio. Al 65’ l’attaccante Nicolò Lizzola ha calato il tris per la formazione bergamasca realizzando un calcio di rigore. La partita non è finita qui poiché all’80’ Colombo su assist di Leotta ha battuto il portiere Sangalli per il gol dell’1-3. A un minuto dalla fine, altro episodio: Stanzione in area blocca Picci con un intervento punito dall’arbitro con un rigore ma dal dischetto il tiro del bomber della Fucina viene parato dal portiere Sangalli.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

In un girone dove sembrava tutto fosse già deciso ed il prosieguo del campionato quasi una formalità, i rallentamenti del Mapello (un punto conquistato nelle ultime quattro partite), hanno proposto scenari interessanti nei quali si è inserita, tra le altre, anche la Trevigliese, squadra tra le più in forma del momento. E l’undici di mister Marco Lucchi Tuelli lo ha ribadito nel match con la Leon Vimercate sbloccando il punteggio all’11’ con Montalbano poi, nonostante al 51’ sia stata raggiunta da Aldegani, con due energiche impennate ha fatto suo il risultato con la doppietta (79’ e 82’) di Franceschinis.

L’ottava sconfitta nella stagione però è stata pagata a caro prezzo dall’allenatore Inacio Joelson. Lo ha reso noto la società con una nota ufficiale. “L’Ac Leon comunica di aver sollevato Inácio Joelson dall’incarico di allenatore della prima squadra. Dopo due anni di collaborazione, le strade si dividono. Vogliamo ringraziare mister Joelson per la professionalità, la dedizione e il lavoro svolto con impegno e passione, contribuendo alla crescita della società e della squadra. A lui vanno i nostri migliori auguri per il prosieguo della carriera. La conduzione della squadra sarà affidata a Riccardo Ghidelli”.

La sconfitta a Treviglio ma soprattutto il momento negativo con la vittoria che mancava da quattro incontri è costato caro a mister Joelson. Il cambio dovrebbe servire a dare una scossa ad una squadra che adesso si trova al di fuori della zona play-off e ad 11 punti dalla capolista Mapello.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Al Comunale di Arcore la Casati di mister Claudio Nova, come da consuetudine, ha lottato con determinazione tessendo anche pregevoli manovre ma al 75’ ha incassato il goal di Favero che ha spezzato l’equilibrio dei valori in campo. L’Academy Calvairate ha poi sfruttato gli ampi spazia a disposizione per e nei minuti supplementari ha raddoppiato con Sow.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La Classifica. Mapello 46 punti; Real Codogno 41; Cisanese, Trevigliese 40; Arcellasco Città di Erba, Accademy Calvairate, Ponte San Pietro 37; Leon Vimercate 35; Tribiano 33; Lemine Almenno 32; AltaBrianza Tavernerio 31; Fucina Muggiò 30; Club Milanese 27; Tritium 26; Colognese 25; Olginatese 24; Luciano Manara 19; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 23 febbraio ore 14,30: Fucina Muggiò – Trevigliese; AltaBrianza Tavernerio – Casati Arcore; Leon Vimercate – Colognese.