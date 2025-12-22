Calcio Eccellenza: l’Ardor Lazzate ko esonera Ghidelli, sconfitti Vis Nova e Fucina, bene Lentatese e Seregno

Non mancano le sorprese anche nell’ultima giornata dell’andata, in particolare nel girone A dove i dirigenti dell’Ardor Lazzate hanno comunicato di aver sollevato Riccardo Ghidelli dall’incarico di allenatore della prima squadra che, dopo la sconfitta (2-3) con la Caronnese, resta all’ultimo posto con il gravoso incarico di reggere il fanalino di coda. Male anche il Vis Nova Giussano sconfitto 3-1 dal Magenta; la Lentatese invece ha festeggiato la settima vittoria stagionale superando 3-1 il Sedriano Calcio.

Calcio Eccellenza: l’esonero di mister Ghidelli, forse Mavillo Gheller il sostituito

Ha destato scalpore, non solo a Lazzate, l’esonero di Ghidelli: evidentemente non è riuscito a trovare la soluzione alle problematiche che affliggono la squadra giallo-blù dopo essere subentrato a Ferdinando Fedele. L’ex Leon Vimercate ha raccolto due punti in sette partite e la società ha ufficializzato il suo esonero con un comunicato ufficiale. Ora si attende il nome del nuovo allenatore che, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere Mavillo Gheller tecnico che martedì 9 dicembre ha interrotto il suo rapporto con la Varesina di Venegono Superiore, società impegnata attualmente in Serie D, girone B, e che al termine dell’andata occupa il 15mo posto in classifica. Contemporaneamente l’Arconatese di mister Giovanni Livieri guarda tutti dalla vetta della classifica con 42 punti, frutto di 13 vittorie e 3 pareggi a certificare un percorso quasi perfetto, e soprattutto con 11 lunghezze di vantaggio sulla Solbiatese, prima inseguitrice 12 sul Legnano, attualmente al terzo posto. Numeri che raccontano di un campionato fortemente indirizzato quando la stagione è appena entrata nella sua fase centrale. Dopo la dolorosa retrocessione dello scorso anno in Serie D, la società ha scelto la strada meno scontata ma più coraggiosa: ripartire da Giovanni Livieri, confermandolo alla guida tecnica. Una scelta di continuità che oggi si sta rivelando vincente. Il lavoro svolto in estate sul mercato è stato determinante. Pochi nomi, ma scelti con grande precisione. Il colpo Scapinello si è rivelato azzeccato: da trequartista ha già messo a segno 8 reti, diventando uno degli uomini simbolo di questa cavalcata sorretto all’interno da un gruppo ben costruito.

Calcio Eccellenza, nel Girone B il Seregno sbanca Cinisello

Nel girone B, il Seregno ha sbancato Cinisello 1-2 per cui ha proseguito la sua corsa verso la zona playoff. Brutto KO invece per la Fucina Muggiò che ha perso 0-1 nello scontro diretto con l’Accademia Pavese. In questo girone missione compiuta per il Codogno che ha conquistato il titolo di campione d’inverno superando per 1-0 il Tribiano e, approfittando della sconfitta della Tritium con l’Academy Calvairate, ha chiuso n testa a 35 punti. Nel rinnovato stadio “F.lli Molinari”, con fondo in sintetico inaugurato da autorità politiche e sportive, non è stata una gara facile contro la squadra di Furgeri risolta, in avvio di ripresa da una prodezza di Romano al quinto centro in campionato con un sinistro potente e angolato su assist di Bernardini. I gialloblu di Tribiano rimangono a quota 22 e chiudono al nono posto superati dalla Cisanese che a gennaio, alla ripresa delle ostilità, ospiterà il Seregno. Il Fanfulla ha raccolto un punto impattando con un nulla di fatto in casa contro la Barona Sporting. Bianconeri sempre ultimi, a 9 punti, ma con tre in meno rispetto alla Fucina Muggiò.

Salvatore Lillo della Lentatese

Calcio Eccellenza, preziosa vittoria per la Lentatese, Vis Nova superato dal Magenta

Girone A – preziosa vittoria per la Lentatese che, nello stadio intitolato a Ottavio Bugatti, conquista tre punti fondamentali e chiude il suo cammino nell’andata fuori dalla zona play-out. Prestazione di grande carattere per i ragazzi di mister Roberto Mastrolonardo capaci di superare una avversaria diretta attraverso una prova solida e concreta impreziosita dalla doppietta dell’attaccante Salvatore Lillo e dal gol del centrocampista Camillo Ranfi.

Sesta sconfitta del Vis Nova Giussano superato dal Magenta guidato da Maurizio Ganz (già apprezzato calciatore professionista e nel campionato 1988-89 in campo con la maglia del Monza) capace di rimontare lo svantaggio iniziale di imporsi con una prova di carattere e concretezza. Dopo una prima fase di gioco in cui il Vis Nova di mister Raspelli era parso più vivace e propositivo, certificato anche dal gol messo a segno al 38’ da Redaelli, il Magenta, assorbito il colpo, ha ristabilito la parità al 45’ con Pagani quindi al 57’ ha completato la rimonta con una conclusione vincente di La Torre mentre nel finale Beretta ha chiuso definitivamente i conti fissando il punteggio sul 3-1.

All’Ardor Lazzate la undicesima sconfitta è stata fatale all’allenatore Ghidelli sollevato dall’incarico. Al team giallo-blù, fanalino di coda, non è bastata la reazione finale per ribaltare una partita che la Caronnese aveva praticamente archiviato attraverso i gol di Ortelli (38’), Cannizzaro (51’) e con un colpo di testa di Vaghi(72’). Dopo un’ottantina di minuti l’Ardor però si è come ripresa dal torpore accorciando dapprima le distanze con una importante conclusione del solito Cazzaniga (tiro a fuori area) ma poi solo in pieno recupero è arrivato il secondo gol con Priola ma ormai non c’era più tempo per recuperare il risultato.

La classifica. Arconatese 42 punti; Solbiatese 31; Legnano 30; Caronnese 29; FBC Saronno, Besnatese 25; Rhodense, Vergiatese 24; Magenta 23; Lentatese 22; Vis Nova Giussano 21; Sestese, Mariano 20; Alta Brianza Tavernerio, Arcellasco Città di Erba 18; Sedriano 17; Vigevano 14; Ardor Lazzate 10 punti.

Prossimo turno domenica 11 Gennaio 2026, ore 14,30: Lentatese – Vergiatese; Solbiatese – Vis Nova Giussano; ore 15: Ardor Lazzate – Alta Brianza.

Calcio Eccellenza, nel girone B ottava vittoria per il Seregno

Girone B. Ottava vittoria del Seregno che ha proseguito la sua corsa verso la zona playoff grazie al decimo gol dell’attaccante Pontiggia e alla prodezza di Capelli, a ribadire che l’attacco del team allenato da Gabriele Avella con 31 centri è il più prolifico del girone. Il Cinisello però non si è mai arreso e ha cercato di conquistare il pareggio specie nel convulso finale. In questa match entrambe le squadre hanno schierato i giocatori ingaggiati nel corso della sessione invernale di calcio mercato: il Cinisello l’attaccante Lorenzo Dilernia (classe 2002) prelevato dal Vigevano; il Seregno il centrocampista Emanuele Rapone (classe 2006) dall’Ardor Lazzate.

Nona sconfitta della Fucina Muggiò superata anche allo stadio Superga dall’Accademia Pavese. La squadra di mister Albertini giocando con ordine, intensità e concentrazione ha trovato al 68’ di gioco il gol partita con Ghidotti (primo gol nella stagione) che l’ha rilanciata. La Fucina ha cercato di recuperare il risultato ma la difesa ospite ha ha controllato tutte le iniziative dei ragazzi schierati in campo ds mister Alberto Cuomo. Ora alla Fucina servirà maggior cattiveria agonistica per raddrizzare la classifica disputando una seconda parte di stagione all’altezza del potenziale della rosa.

La Classifica. RC.Codogno 35 punti; Tritium 32; Caravaggio 31; Ponte SP. Mapello, Academy Calvairate 30; Seregno 29; Baranzatese 28; Cisanese 23; Zingonia Verdellino, Tribiano 22; Assago, Barona SP 20; Lemine Almenno 18; Casteggio 17; Cinisello Accademia Pavese 15; Fucina Muggiò 12; Fanfulla 9 punti.

Prossimo turno domenica 11 Gennaio 2026 ore 14,30: Cisanese – Seregno; 0re 15 Fucina Muggiò – Assago.