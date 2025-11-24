Calcio, Eccellenza: la Brianza sorride solo col pareggio del Seregno, Lentatese sospesa

La 13° giornata di campionato di Eccellenza ha riservato ancora note negative per le squadre brianzole, tutte sconfitte, ad accezione del Seregno che ha pareggiato in trasferta ed anche momenti di tensione a Solbiate dove l’arbitro ha sospeso il match tra Solbiatese e Lentatese al 43’ del secondo tempo (con il risultato di 1-0 per i nerazzurri locali) sembrerebbe a seguito di un acceso diverbio con il tecnico Roberto Mastrolonardo espulso. Ora l’intera vicenda verrà analizzata e valutata dal giudice sportivo.

Per quanto riguarda le altre squadra brianzole, nel girone A, il Vis Nova Giussano ha perso 2-1 con la capolista Arconatese, l’Ardor Lazzate ha ceduto 1-2 alla Vergiatese; nel girone B il Seregno ha pareggiato sul campo dell’imbattuta Academy Calvairate mentre la Fucina Muggiò ha perso con la Cisanese.

Calcio, Eccellenza: gli altri risultati

Nel girone A, vittorie nette anche per il Saronno, che ha battuto il Vigevano 3-0, e per il Legnano, che ha superato la Rhodense 2-1 in una sfida combattuta. Successo importante anche per la Besnatese (3-0) contro Sedriano.

Nel girone B, è proseguita la marcia del Codogno che ha difeso il primo posto approfittando anche della sconfitta della Tritium per 0-2 in casa del Lemine Almenno. La squadra di mister Tassi, attesa domenica prossima al Ferruccio di Seregno, ha superato di misura lo Zingonia Verdellino grazie alla terza rete in campionato di Tomelli ma nel corso del primo tempo ha fallito parecchie palle gol per arrotondare il punteggio. Ora l’avversario più vicino è il Ponte Sp Mapello che dopo avere superato per 3-1 l’Accademia Pavese, è attardato di una lunghezza. Il Fanfulla contro l’Assago ha raccolto un punto in uno scontro diretto: i bianconeri lodigiano dopo l’exploit con il Seregno sono riusciti almeno a muovere la classifica.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Continua senza interruzioni il momento difficile dell’Ardor Lazzate sempre costretto a reggere il fanalino di coda del girone. Nella partita con la Vergiatese di mister Andrea Tomasoni gli ospiti, dopo aver trovato al 20’ il gol del vantaggio con Bregasi, hanno raddoppiato poco dopo la mezz’ra con un calcio di rigore realizzato da Dervishi. All’inizio della ripresa l’Ardor ha accorciato le distanze grazie al rigore di Panatti ma poi a rendersi protagonista è stato il portiere ospite Ferrari che con parate super ha negato il pareggio ai ragazzi di mister Riccardo Ghidelli.

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

Sconfitta amara (1-2) per il Vis Nova di mister Raspelli nel match con la capolista Arconatese ha impegnato sino al triplice fischio finale per contrastare a fondo il team diretto da Giovanni Livieri. La gara infatti ha visto i neroverdi giussanesi sbloccare il punteggio al 5’ con Zaffaroni ma a distanza di pochi minuti il gol però è stato assorbito dall’Arconatese che ha pareggiato con Tirapelle. Sul risultato di 1-1 entrambe le squadre hanno dato fondo alle proprie energie sviluppando anche piacevole trame di gioco ma solo nella ripesa, la maggior qualità della formazione oroblù è venuta fuori e al 56’ il solito Dennis Scapinello ha firmato l’ottava prodezza nella stagione portando avanti la sua squadra.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La 13° giornata però ha registrato momenti di grande tensione a Solbiate, dove la Solbiatese si è aggiudicata il match contro la Lentatese (1-0 con rete di Gabrielli al 41’ con un colpo di testa su calcio d’angolo) ma il punteggio potrebbe subire modifiche a tavolino. Il finale, infatti, si è tinto di giallo in particolare dal 43’ della ripresa, quando l’arbitro ha deciso di interrompere la partita a seguito di un caldissimo diverbio (con relativo rialzo della temperatura)con il tecnico rossoblù Mastrolonardo peraltro sanzionato con l’espulsione dal campo. A questo punto, per fare luce su questo imprevisto caso, occorrerà attendere il comunicato ufficiale e soprattutto le valutazioni del giudice sportivo.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Arconatese 35 punti; Solbiatese 24; Caronnese, FBC Saronno 22; Besnatese 20; Vergiatese 19; Legnano 18; Mariano, Rhodense 17; Vis Nova Giussano, Sedriano, Magenta, Lentatese 16; Arcellasco Città di Erba, Sestese 13; Alta Brianza Tavernerio 12; Vigevano 10; Ardor Lazzate 8 punti.

Prossimo turno domenica 30 novembre ore 14.30: Lentatese – Legnano; Vigevano – Ardor Lazzate; Vis Nova Giussano – Saronno.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Terzo pareggio ma secondo consecutivo per il Seregno che a Segrate ha bloccato l’Academy Calvairate, unica formazione del girone sinora imbattuta, al termine di un impegnativo confronto. Nella squadra azzurra, priva di alcuni titolari lungodegenti, sono stati schierati, con esito positivo, i nuovi acquisti Diego Mollica, centrocampista, e Thomas Capelli difensore ex Ponte San Pietro e che ha iniziato la stagione con la maglia del Pianico con l’obiettivo di reinserire l’undici azzurro nella zona play off.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Disco rosso per la Fucina Muggiò: allo Stadio Superga la squadra di mister Agostino Mastrolonardo ha incassato la settima sconfitta nella stagione. La Cisanese, dopo tre consecutivi pareggi, si è sbloccata in Brianza vincendo per 2 – 0 grazie alle reti nel primo tempo di Siano e nel finale di Lizzola.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Codogno 28 punti; Ponte SP Mapello 27; Tritium 25; Academy Calvairate, Caravaggio 23; Baranzatese 22; Seregno 21; Barona, Zingonia Verdellino 17; Tribiano, Cisanese 15; Lemine Almenno, Accademia Pavese 14; Cinisello, Assago, Casteggio 11; Fucina Muggiò 10; Fanfulla 7 punti.

Prossimo turno domenica 30 novembre ore 14.30: Baranzatese – Fucina Muggiò; Seregno – Codogno.