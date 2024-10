Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate, Casati Arcore e Fucina Muggiò in paradiso

Tre vittorie, un pareggio tra Lentatese e Meda, due sconfitte, sono il bilancio della quarta giornata di campionato di Eccellenza delle squadre brianzole. La copertina è per Ardor Lazzate, Casati Arcore nonché per il Mariano di mister Davide Rione, che sta dominando nel Girone A e soprattutto unica compagine ancora a punteggio pieno.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Sul campo comunale di Lentate sul Seveso è terminato in parità (1-1) l’atteso derby tra la neo promossa Lentatese e il Meda rinnovato rispetto a quello della passata stagione. A portarsi in vantaggio, a soli quattro minuti dal calcio dal calcio d’avvio, sono stati i ragazzi di mister Fossati con Siano che, approfittando di una indecisione della difesa ospite ha insaccato il pallone alle spalle del portiere Aiello. Solo alla mezz’ora del secondo tempo il Meda di mister Cairoli è riuscito a risalire la corrente ed a pareggiare grazie a Calmi.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

L’Ardor Lazzate ha travolto il malcapitato Saronno (5-2) con una prestazione dall’elevato tasso tecnico e con un punteggio singolare impreziosito dalla doppietta dell’attaccante Francesco Giangaspero (classe 1993 – cresciuto nelle giovanili del Seregno sotto la direzione dell’allenatore Domenico Anania e con un passaggio anche a Renate). La squadra di mister Fedele ha iniziato a ritmi elevatissimi il match e dopo aver sbloccato il risultato al 5’ con un colpo di testa di Giangaspero ha replicato al 7’ con Benedetti che con un dribbling si è liberato del difensore avversario. Al 35’ è arrivata la terza rete: Guanziroli ha fatto partire un traversone verso la zona presidiata dai difensori del Saronno dove Fogal ben appostato con un perentorio colpo di testa ha battuto il portiere Garganella. Il Saronno però non si è abbattuto e al 43’ Sardo approfittando di un errore di Guanziroli ha spedito il pallone alle spalle del portiere De Toni. Nel secondo tempo i padroni di casa hanno messo al sicuro il risultato con il quarto goal messo a segno al 17’ con un perentorio colpo di testa di Giangaspero. Il 5 -1 è arrivato al 27’ quando Lukumu, appena schierato al posto di Benedetti, ha recuperato il pallone e da metà campo l’ha gestito perfettamente sino a siglare il suo goal. Il Saronno come era successo nella parte finale del primo tempo ha tirato fuori l’orgoglio e al 42’ Mammetti ha segnato la seconda rete rendendo meno amara la sconfitta.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

È proseguito il difficile momento del Base 96 Seveso sconfitto anche dall’Ispra nell’anticipo di sabato. In questa partita l’undici di Seveso, dopo nove minuti, era già sotto di un goal messo a segno al 9’ da Zani. I ragazzi di mister Giallonardo hanno provato a restare in partita con il goal del pareggio firmato al 17’ da Davide Romeo, ma l’Ispra ha replicato dopo pochi minuti ancora con Zani. Nel secondo tempo ai nerazzurri dell’Ispra di mister Raza sono bastati dieci minuti (dall’11’ al 21’) per prendere il largo e chiudere definitivamente il match con una doppietta di Garcia e con la rete di Tripoli.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica. Mariano Calcio 12 punti; Ardor Lazzate, Solbiatese 10; FBC Saronno, Sestese 9; Pavia 8; Lentatese 7; Ispra, Vergiatese 6; Caronnese, Meda 5; Casteggio Rhodense, Sedriano 4; Cinisello 3; Robbio Libertas, Base 96 Seveso, Legnano 0 punti.

Prossimo turno. Sabato 5 ottobre ore 20,30: Robbio Libertas – Ardor Lazzate. Domenica 5 ottobre ore 15,30: Cinisello – Base 96 Seveso. Legnano – Lentatese; Meda – Mariano Calcio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Seconda vittoria della FCD Fucina Muggiò, che allo stadio Salvatore Missaglia di Agrate ha avuto la meglio, in rimonta, sul quotato Ponte San Pietro. Infatti il punteggio dopo soli quattro minuti è stato sbloccato dall’attaccante bergamasco Giuseppe Maritato (classe 1989). La squadra diretta da mister Davide Venantini non si è scomposta e al 22’ ha pareggiato i conti con Mouhamed Fall per poi mettere a segno al 42’ il colpo decisivo con il bomber Giulio Antonio Picci (classe 1985). Poi nella ripresa ha legittimato la conquista dei tre punti in palio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

La Casati Arcore (squadra allenata da mister Claudio Nava) festeggia la prima vittoria nel campionato battendo per 1 – 0 il team Lemine Almenno allo stadio “Fratelli Pedretti” di Almenno San Salvatore. Al 31’ del primo tempo il goal che certifica il successo della Casati porta la firma di Alessandro D’Amato. Il calciatore (ruolo terzino) classe 2005 è cresciuto nelle formazioni giovanili del Monza e successivamente al Renate ha giocato per nove anni fino alla Primavera. Grazie alla sua prodezza la neo promossa Casati può affrontare con maggior determinazione i prossimi impegni.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Brutto stop per la Leon Vimercate che ha perso per 1-3 con il R.C.Codogno al termine di un match combattuto vinto dagli ospiti che con il terzo successo di fila, sono balzati in vetta alla classifica unitamente a Mapello e Tribiano. Alla Leon Arena il Codogno di mister Maurizio Tassi ha piazzato due colpi da Ko prima dell’intervallo: al 42’ Braidich dopo aver recuperato il pallone a centro campo ha superato il portiere Bassi in uscita imitato, poco dopo, da Sarzi con un goal in fotocopia. Nella Ripresa la Leon in campo con uno schieramento superoffensivo ha incassa la terza rete (a firmarla dopo 5’ Braidich su assist di Mauri) e dopo un goal annullato per fuori gioco ha lottato sino alla fine riuscendo solo ad accorciare le distanze con Pellè su calcio dal dischetto.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello, Tribiano, R.C.Codogno 9 punti; Fucina, Fc.Milanese, Trevigliese 7; Leon Vimercate, Colognese, Altabrianza Tavernerio 6; Accademia Calvairate, Tritium 5; Luciano Manara, Lemine Almenno, Olginatese, Arcellasco Città di Erba 4; Casati Arcore, Ponte San Pietro 3; Cisanese 1 punto.

Prossimo turno. Domenica 6 ottobre ore 15,30. Codogno – Fucina; Casati Arcore – Arcellasco; Cisanese – Leon Vimercate.