Calcio, derby da capogiro allo stadio Ferruccio: il Seregno Fbc aspetta la capolista Vis Nova Giussano

La stagione del Seregno Fbc sta per vivere il suo primo vero snodo. Domenica 17 novembre, alle 14.30, gli azzurri riceveranno infatti allo stadio Ferruccio la Vis Nova Giussano, capolista del girone B del campionato di Promozione. Il match, un derby di antica tradizione in Brianza, e proprio per questo sempre molto sentito di suo, ha assunto nelle ultime giornate, in maniera forse imprevista, un’importanza fondamentale anche in chiave classifica. Le quattro affermazioni consecutive ottenute dai ragazzi allenati da Gabriele Avella (l’ultima domenica scorsa sul campo della Concorezzese, piegata 2-1 grazie alle reti di Antonio Gentile e Matteo Ferrari) e la parziale frenata dei neroverdi (prima sconfitti dalla Speranza Agrate e poi fermati sul pareggio dal Lesmo), hanno infatti ridotto a sei punti il distacco tra le due contendenti. Vincendo, insomma, Stefano Papapicco e compagni, oggi secondi, dimezzerebbero lo scarto e rilancerebbero la propria candidatura al successo finale, quando invece un paio di settimane fa il loro orizzonte pareva limitato ad un piazzamento nei playoff.

Calcio: le aspettative dello scout manager seregnese Alessandro Abdalla

«Arriviamo alla sfida in un ottimo momento -conferma lo scout manager Alessandro Abdalla-. Nell’ultimo mese abbiamo sempre fatto bottino pieno, con tante reti realizzate e poche incassate. Il morale perciò è a mille. Vogliamo provarci, questo è certo: prolungando la striscia di vittorie, non solo accorceremmo sulla Vis Nova Giussano, ma terremmo a distanza chi è dietro. Mi riferisco in particolare alla Speranza Agrate, che sta risalendo e che, per me, rimane la compagine con l’organico migliore del torneo». Il focus si sposta quindi sulle condizioni di Stefano Papapicco e Simone Bianchi, entrambi soltanto in panchina a Concorezzo per noie muscolari: «I due ragazzi si sono subito sottoposti ad un’ecografia ad inizio settimana. Papapicco è in buona condizione e sarà a disposizione. Bianchi lo abbiamo gestito con un lavoro mirato e decideremo solo in extremis se convocarlo». Le parole di Abdalla fotografano alla perfezione la particolarità del frangente. Dopo un avvio inevitabilmente stentato, l’Fbc sembra aver trovato la giusta marcia, ma è chiaro che, per non disperdere quanto costruito ed evitare di dover ripartire nuovamente da zero o quasi, contro la Vis Nova Giussano occorra un risultato positivo. «Speriamo -conclude lo scout manager– che sugli spalti ci sia un bel clima. Confidiamo nell’aiuto del nostro pubblico».

Calcio: l’ultimo precedente risale all’autunno del 2020

Il derby al Ferruccio manca all’appello dall’autunno del 2020, quando, sul palcoscenico della serie D, il 1913 Seregno, pochi mesi prima della promozione in serie C, travolse 3-0 i cugini, appena saliti dall’Eccellenza. Da allora, tutto o quasi è cambiato, come dimostra il fatto che la città di Seregno conti addirittura su una nuova società. Il fascino del confronto è però immutato. L’attesa è tangibile: la parola ora spetta al campo…