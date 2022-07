La Serie D riparte con una miriade di protagonisti differenti. Di anno in anno cambiano tanti club: minimo nove l’anno scendono dalla Serie C alla D, mentre altrettanti raggiungono la promozione nella terza divisione nazionale; poi altri 36 club arrivano dall’Eccellenza (28 tramite i propri gironi e/o playoff, 7 tramite gli spareggi nazionali e poi la vincitrice, o la finalista, della Coppa Italia Dilettanti), con altrettante squadre che scenderanno di categoria a loro volta.

Calcio, chi c’è nella prossima Serie D: 165 su 172 appaiono sicure

Visto tutto quello che è accaduto nella stagione agonistica 2021-2022, quali saranno le squadre che sicuramente parteciperanno al campionato di Serie D il prossimo anno? Attualmente le squadre che – almeno sulla carta – appiano sicure del posto in Serie D per la prossima stagione (salvo imprevisti e in base alle decisioni della Covisod) sono 165 su 172 totali previste. Ovviamente si attende di conoscere anche eventuali iscrizioni in sovrannumero di club non iscritti tra i professionisti, oltre che possibili modifiche da parte della LND delle squadre partecipanti tra le aventi diritto. In base alla disposizione geografica delle squadre – e ai loro gironi di provenienza, nel caso – si potrebbero già immaginare dei possibili gironi per la prossima D

Calcio, chi c’è nella prossima Serie D: le brianzole

Per la Lombardia sono 23 squadre iscritte: Giana Erminio e Seregno (retrocesse dalla Serie C); Caronnese e Città di Varese (girone A); Arconatese, Breno, Brusaporto, Casatese, Castellanzese, Ciserano Bergamo, Crema, Desenzano Calvina, Folgore Caratese, Franciacorta, Legnano, Ponte San Pietro, VillaValle (girone B); Alcione e Fanfulla Lodi (girone D); Castanese, Lumezzane, Sant’Angelo e Varesina (promosse dall’Eccellenza).