Il patron Iurato annuncia l’iscrizione del Seregno calcio in serie D

Il Seregno si iscriverà alla nuova stagione agonistica in serie D e lo farà con grandi ambizioni. Lo ha annunciato in una diretta video sulla pagina di Facebook della società il patron Fabio Iurato. «Sono qui per un atto dovuto -ha spiegato l’imprenditore-, per trasmettere tranquillità all’ambiente. Tra oggi e domani perfezioneremo l’iscrizione e poi entro il 20 luglio provvederemo alla scadenza per gli emolumenti di marzo, aprile e maggio. Siamo per questo in contatto con gli organi competenti». Iurato ha quindi continuato: «Ritengo doverosa questa presa di posizione, a tutela del nostro direttore sportivo Luca Pacitto e del responsabile della scuola calcio e del loro lavoro. Chi dice che non ci saremmo iscritti, vuole il male del Seregno. Noi abbiamo il diritto di essere rispettati, fino a quando i fatti smetteranno di darci ragione. Per la prima squadra, vogliamo una stagione di rilievo: abbiamo già firmato precontratti con giocatori importanti e, se a gennaio ci sarà l’opportunità, provvederemo a nuovi rinforzi. Seregno è una grande piazza e cercheremo di tornare in Lega Pro».

Per quanto ci riguarda, prendiamo finalmente atto che Iurato per primo ha confermato che gli emolumenti dei mesi di marzo, aprile e maggio non sono ancora stati corrisposti ai tesserati, come abbiamo scritto nelle ultime settimane, non per fare terrorismo, ma per inquadrare quella che era ed è la situazione. Aspettiamo quindi ora la nuova scadenza del 20 luglio, anche se il patron ha mancato di spiegare da cosa dipenda il posticipo del pagamento, che per le società retrocesse dalla serie C, come il Seregno, aveva come termine ultimo il 12 luglio.